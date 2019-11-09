Остеопороз: причины, анализы, лечение и профилактика

Каждая третья женщина старше 50 лет и каждый пятый мужчина страдают остеопорозом.

Всего в мире насчитывается 200 миллионов людей, которые имеют проблемы с костями из-за остеопороза.

Читайте также: Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика

Как выявить, лечить и чем опасен остеопороз – об этом рассказали в комментарии 24 каналу медик Государственной службы медицины катастроф Татьяна Ярошук, врач-диетолог и доцент кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней Мирослава Березова и руководитель ортопедо-травматологического направлении ММ "Добробут" Василий Шмагой.

Что такое остеопороз и чем он опасен

Это заболевание костной ткани, при котором ее количество значительно уменьшается. Изменения, возникающие в теле из-за остеопороза, вызывают хрупкость костей. Соответственно, чем сильнее выражено заболевание, тем вероятнее получить травму даже при небольшой нагрузке.

Остеопороз опасен еще тем, что он не имеет никаких признаков. Преимущественно его обнаруживают во время перелома. Заболевание увеличивает риск возникновения патологий и сокращает продолжительность жизни.

Медик Татьяна Ярошук отмечает, что остеопороз может усугублять течение атеросклероза и повышает риск осложнений. Также из-за снижения минеральной плотности костной ткани увеличивается отложение кальция в коронарных артериях

Кальций вместе с различными жирами образует атеросклерозную бляшку, которая из-за избытка холестерина в крови откладывается на внутренней стенке артерии и закупоривает ее. Это делает артерию менее эластичной, что приводит к образованию тромбов и нарушению кровообращения,

– объясняет врач.

Как следствие этого – инсульт и инфаркт.

Кто в группе риска

"Остеопороз обусловлен несколькими факторами, такими как уменьшение физической активности, снижение и дисфункция гормонов роста, снижение уровня провитамина Д-3 и кальция в крови, нарушение экологического фона окружающей среды", – отмечает ортопед-травматолог Василий Шмагой.

Из-за невозможности выявить болезнь на первых стадиях, врач-диетолог и доцент кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней Мирослава Березова обращает внимание на такие факторы риска:

1. возраст (люди старше 50 лет);

2. женщины в менопаузальном и постменопаузальном периоде;

3. индекс массы тела меньше 20 кг/м2 и/или вес меньше 57кг;

4. наличие переломов в прошлом;

5. семейный анамнез перелома проксимального отдела бедра;

6. дефицит кальция и витамина D;

7. курение;

8. длительное применение глюкокортикоидов;

9. злоупотребление алкоголем;

10. низкая физическая активность;

11. место проживания (большие города с плохой экологией).



Факторы риска развития остеопороза

Другие причины вторичного остеопороза:

• эндокринные заболевания;

• нарушение всасывания в кишечнике и нарушения пищеварения;

• онкологические заболевания;

• заболевания почек;

• генетические нарушения;

• длительная иммобилизация (обездвиживание).



Другие причины вторичного остеопороза

Наличие у человека этих факторов должно насторожить и побудить пройти дополнительное обследование.

Как выявить остеопороз

Чтобы подтвердить наличие или же отсутствие остеопороза врач Мирослава Березова советует сдать такие анализы:

– общий клинический анализ крови;

– уровень кальция и фосфора в сыворотке крови;

– биохимический анализ крови;

– уровень витамина D в сыворотке крови,

– уровень остеокальцина.



Как выявить остеопороз

"Рентгенография и денситометрия смогут показать плотность костной ткани", – объясняет Мирослава Березова.

Как лечить заболевание

После выявления остеопороза врачи прибегают к медикаментозному и немедикаментозному лечению.

Лечение остеопороза состоит из устранения факторов, которые привели к остеопорозу и медикаментозному лечению: лечение сопутствующей патологии, гормонотерапия, диета с кальцием и провитамином Д-3, солнечные ванны, физическая активность,

– отмечает Василий Шмагой.

Медик Мирослава Березова считает, что при высоком риске падений необходимо устранить их риск. То есть нужно заняться лечением сопутствующих заболеваний, скорректировать зрение и принятие медикаментов (это касается лекарств, вызывающих сонливость и головокружение), пользоваться тростью, носить устойчивую обувь без каблуков, выполнять упражнения на координацию и тренировать равновесие.

Профилактика остеопороза

Чтобы уберечься от остеопороза, необходимо соблюдать следующие условия:

придерживаться правильного питания с оптимальным содержанием кальция, витамина D и белка; вести активный образ жизни; отказаться от вредных привычек; женщинам моложе 60 лет может назначаться гормональная терапия; употреблять препараты, содержащие кальций.



Профилактика остеопороза

Суточная норма кальция:

Для здоровых взрослых в возрасте 18-50 для женщин 18-70 лет для мужчин необходимо 1000 миллиграммов кальция в день.

Суточная норма витамина D:

В возрасте 19-65 лет в летний период дополнительное употребление не нужно, при условии, если вы принимаете солнечные ванны ежедневно в течение 15 минут. В осенне-зимний период рекомендуется добавлять 800-2000 МЕ в сутки, в зависимости от веса тела и состава пищевого рациона.

Пациентам в возрасте от 65 до 75 лет необходимо принимать 800-2000 МЕ/сут.

Людям старше 75 лет необходима доза витамина D от 2000 до 4000 МЕ в день.

Только врач может рассчитать необходимую дозу с учетом состава рациона и веса тела.

Помните, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Редакция 24 канала желает всем здоровья. Берегите себя!

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.