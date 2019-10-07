Осторожно, грипп: когда ожидать новую волну заболеваний
С началом осени многие уже успели заболеть респираторными заболеваниями. По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом в Украине переболеет почти 6 миллионов украинцев.
Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко в комментарии "Укринформу" сообщила, что из четырех вирусов новыми для Украины и являются два – "Канзас" и "Брисбен".
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Самые высокие волны подъема заболеваемости следует ожидать в декабре и феврале 2020 года.
Симптомы гриппа
- высокая температура, которая держится минимум пять дней
- лихорадка
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- общая слабость,
- потеря аппетита, возможно, тошнота
- кашель, который может длиться более двух недель.
Как уберечь себя от болезни
Врачи отмечают, вакцинация – единственный способ защититься от болезни.
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В Гослекслужбе сообщили, что первая партия вакцин уже прибыла в Украину. Для украинцев закупили вакцины против гриппа производства Франции и Кореи.
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