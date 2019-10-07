Осторожно, грипп: когда ожидать новую волну заболеваний

С началом осени многие уже успели заболеть респираторными заболеваниями. По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом в Украине переболеет почти 6 миллионов украинцев.

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко в комментарии "Укринформу" сообщила, что из четырех вирусов новыми для Украины и являются два – "Канзас" и "Брисбен".

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Алла Мироненко "Если к нам приходит новый вирус "Канзас", то в группе риска окажутся непривитые люди пенсионного возраста. Вирус "Брисбен" тоже еще не был в Украине, он впервые выделен в Австралии. Его основная группа риска – это дети, люди трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями (с диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, другими патологиями) и беременные"

Самые высокие волны подъема заболеваемости следует ожидать в декабре и феврале 2020 года.

Грипп – что это? Острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

Симптомы гриппа

высокая температура, которая держится минимум пять дней

лихорадка

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

общая слабость,

потеря аппетита, возможно, тошнота

кашель, который может длиться более двух недель.

Как уберечь себя от болезни

Врачи отмечают, вакцинация – единственный способ защититься от болезни.

Важно! Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

В Гослекслужбе сообщили, что первая партия вакцин уже прибыла в Украину. Для украинцев закупили вакцины против гриппа производства Франции и Кореи.

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