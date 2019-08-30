Острая боль в животе: самые распространенные причины

Иногда у детей и подростков может внезапно резко заболеть живот. Острая боль возникает внезапно, довольно сильная, нарушает общее самочувствие и активность ребенка.

При первых признаках острого живота нужно срочно обратиться к медикам.

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Врач Анна Левадная отметила: к острому животу могут привести состояния, угрожающие жизни и те, которые не грозят.

Состояния, угрожающие жизни, могут привести к внутренним кровотечениям, непроходимости и / или перфорации стенки органов пищеварительной трубки. Они часто нуждаются в хирургическом вмешательстве.

К ним относятся:

1) Аппендицит: боль в правых нижних отделах живота, может мигрировать от пупка, у маленьких детей симптомы могут быть нечеткие

2) Инвагинация, заворот петель кишечника. Чаще всего возникает в возрасте от 2 месяцев до 2 лет, может быть примесь крови в кале.

3) Проглатывание инородных тел. Наиболее опасные – магниты, батарейки, крупные предметы.

4) Травма живота.

5) Осложнения язвенной болезни (перфорация и / или кровотечение). У ребенка может возникать рвота с кровью или цвета кофейной гущи, черный дегтеобразный кал.

6) Грыжи (паховые, пупочная). Может наблюдаться выпячивание в области пупка или паховых складок.

7) Внематочная беременность (у девочек-подростков): задержка менструации, ациклическое маточное кровотечение.

8) Перекручивание яичка (у мальчиков): боль в паху, в области мошонки.



Почему болит живот у детей и подростков

Состояния, которые не угрожают жизни, и приводят к острой боли в животе

1. Запоры: до 50% детей с острыми болями в животе

2. Кишечные инфекции: сопровождаются лихорадкой, диареей и / или рвотой

3. Функциональные детские колики.

4. Ошибки в питании: эпизод переедания, некачественная пища, и тому подобное.

5. Асоциации с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, но могут быть связаны с другими органами:

– Инфекции мочевыводящих путей. Боль в животе может сопровождаться лихорадкой, нарушениями мочеиспускания (у детей старше 5 лет)

– Нижнедолевая пневмония. Боли при этом сопровождаются лихорадкой, одышкой, кашлем.

– ОРВИ: боли сопровождаются катаральными симптомами

Врач советует не заниматься самолечением.

Категорически нельзя давать ребенку обезболивающее, в частности, спазмолитики, которые потом могут затруднить диагностику.

Чем раньше врач поставит правильный диагноз – тем более благоприятный прогноз.

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