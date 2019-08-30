Острая боль в животе: самые распространенные причины

139 Читати новину українською
Признаки острого живота
Признаки острого живота / bebe.abril.com.br

Иногда у детей и подростков может внезапно резко заболеть живот. Острая боль возникает внезапно, довольно сильная, нарушает общее самочувствие и активность ребенка.

При первых признаках острого живота нужно срочно обратиться к медикам.

Читайте также: Сильная боль в ухе: что делать

Врач Анна Левадная отметила: к острому животу могут привести состояния, угрожающие жизни и те, которые не грозят.

Состояния, угрожающие жизни, могут привести к внутренним кровотечениям, непроходимости и / или перфорации стенки органов пищеварительной трубки. Они часто нуждаются в хирургическом вмешательстве.

К ним относятся:

1) Аппендицит: боль в правых нижних отделах живота, может мигрировать от пупка, у маленьких детей симптомы могут быть нечеткие

2) Инвагинация, заворот петель кишечника. Чаще всего возникает в возрасте от 2 месяцев до 2 лет, может быть примесь крови в кале.

3) Проглатывание инородных тел. Наиболее опасные – магниты, батарейки, крупные предметы.

4) Травма живота.

5) Осложнения язвенной болезни (перфорация и / или кровотечение). У ребенка может возникать рвота с кровью или цвета кофейной гущи, черный дегтеобразный кал.

6) Грыжи (паховые, пупочная). Может наблюдаться выпячивание в области пупка или паховых складок.

7) Внематочная беременность (у девочек-подростков): задержка менструации, ациклическое маточное кровотечение.

8) Перекручивание яичка (у мальчиков): боль в паху, в области мошонки.

Чому болить живіт у дітей та підлітків
Почему болит живот у детей и подростков

Состояния, которые не угрожают жизни, и приводят к острой боли в животе

1. Запоры: до 50% детей с острыми болями в животе

2. Кишечные инфекции: сопровождаются лихорадкой, диареей и / или рвотой

3. Функциональные детские колики.

4. Ошибки в питании: эпизод переедания, некачественная пища, и тому подобное.

5. Асоциации с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, но могут быть связаны с другими органами:

– Инфекции мочевыводящих путей. Боль в животе может сопровождаться лихорадкой, нарушениями мочеиспускания (у детей старше 5 лет)

– Нижнедолевая пневмония. Боли при этом сопровождаются лихорадкой, одышкой, кашлем.

– ОРВИ: боли сопровождаются катаральными симптомами

Врач советует не заниматься самолечением.

Категорически нельзя давать ребенку обезболивающее, в частности, спазмолитики, которые потом могут затруднить диагностику.

Чем раньше врач поставит правильный диагноз – тем более благоприятный прогноз.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
631
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Дети Желудочно-кишечный тракт
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
1 сентября 09:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 43959
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
27 августа 07:49 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
12159
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
24 августа 08:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
22825
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
40224
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 128679
Новости
Больше новостей
Залиште відгук