Острые болезни и укусы: Супрун объяснила опасность зоопарков

Практически в каждом большом городе есть контактные зоопарки. И поэтому многие родители пытаются отвести своего ребенка, чтобы показать ему разных животных и птиц. Но хорошая ли это идея?

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что общение с животными для людей полезно, только если оно безопасно и для самих животных.

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Ульяна Супрун "Самой распространенной травмой в контактных зоопарках являются укусы и царапины от животных. Не редки случаи, когда посещение зоопарка заканчивается в травмпункте".

Также некоторые родители убеждены, что они учат ребенка гармоничному сосуществованию с животными и взаимодействию с природой. Но это взаимодействие должно происходить в естественной среде, а не в закрытом помещении.

Поэтому такое "развлечение" формирует у ребенка искаженное представление о том, что животное является не более, чем игрушкой в руках человека. Животное не имеет возможности скрыться, противодействовать или избежать контакта.

Некоторые животные могут быть носителями большого количества заболеваний. Среди них кампилобактериоз, сальмонеллез, листериоз, бруцеллез и многие другие.

Ученые провели анализ бактерий, которые есть в крупнейших контактных парках. Для анализа ученые отобрали восемь зоопарков. Среди собранных материалов была проба от 228 животных, принадлежащих к 42 различным видам (кожа, мех или перья). То есть тех участков, с которыми часто взаимодействует посетитель. В найденных бактериях обнаружили устойчивые к противодействию микробы.

Выяснилось, что в этих местах распространены антибиотикорезистентные бактерии, то есть те, которые не лечатся антибиотиками.

Речь идет о бета-лактамазе расширенного спектра и энтеробактерии AmpC-E. Особенностью этих микроорганизмов является возможность успешного противодействия антибиотикам. Проще говоря, контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует.

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