От COVID-19 умер работник UA: Ровно, еще пять человек больны

В Ровно от коронавируса скончался один из шести сотрудников корпункта. Это первая в Украине смерть от COVID-19 среди работников СМИ.

Николай Теремок работал инженером на UA: Ровно 25 лет. О его смерти сообщили на сайте телеканала.

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Мужчину госпитализировали в городскую больницу. До 15 мая его состояние не было тяжелым.

На UA: Ровно Николай Теремок работал 25 лет. Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 мая все работники ровненского филиала Общественного перешли на дистанционный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 в шести работников.

Менеджер филиала Людмила Хома заявила, что после подтверждения первых случаев инфицирования, в помещении провели полную дезинфекцию. В то же время всех сотрудников перевели на дистанционную работу.

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По состоянию на 16 мая, в Ровненской области обнаружили 1 104 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 347 человек выздоровели, но 24 человека умерли.

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Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Теремка.