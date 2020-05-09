От COVID-19 умерли братья-врачи: что известно

На Кировоградщине зафиксировали новые летальные случаи из-за заболевания COVID-19.

Об этом сообщили на сайте Областной государственной администрации.

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Мужчина, которому было 63 года, работал врачом Детской областной больницы в Кропивницком. Долгое время он был на искусственной вентиляции легких из-за COVID-19. Однако спасти его не удалось.

Подозревают, что он инфицировался от старшего брата – врача Центра экстренной медицинской помощи, который умер от COVID-19 еще 17 апреля.

Только за прошедшие сутки, 8 мая, на Кировоградщине методом ПЦР-диагностики обследовали 200 человек и зарегистрировали три новых случая заболевания. Однако 17 пациентов выздоровели. Среди них – 5 медицинских работников.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала