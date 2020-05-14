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От коронавируса скончался известный онколог на Прикарпатье – он три недели боролся с болезнью

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На Прикарпатье от коронавируса умер онколог
На Прикарпатье от коронавируса умер онколог / Unsplash

От коронавируса умер заведующий отделением Прикарпатского клинического онкологического центра Игорь Закала. Местные журналисты сообщают, что он спас сотни жизней.

Игорь Закала почти три недели боролся с болезнью и большую часть времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Голос.if.ua.

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Мужчина обратился с симптомами коронавируса в Центральную городскую клиническую больницу 24 апреля, и уже через 4 дня его подключили к аппарату ИВЛ. 13 мая он умер от осложнений, вызванных болезнью.

Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича... Был всегда толерантный, спокойный, уравновешенный, сдержанный. Вечная память,
– сообщает Управление здравоохранения городского совета.

Интервью Игоря Закалы с журналистами Голос.if.ua: видео

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Больница Новости Ивано-Франковска
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