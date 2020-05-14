От коронавируса умер барон закарпатских ромов, у него 60 внуков

На Закарпатье от коронавирусной болезни умер барон ромов Николай Богар. Мужчине было 62 года, у него было 12 детей и 60 внуков. Кроме того, мужчина занимался политической деятельностью – был председателем районной ячейки партии Олега Ляшко.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета Андрей Лозовой.

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Николай Иосифович Богар умер от коронавируса. Искренние сочувствия родным и близким. Царство Небесное,

– написал Лозовой.

Николай Богар проживал в Подвиноградове Закарпатской области. Он умер в возрасте 62 лет. По словам депутата, мужчина умер от коронавируса.

Известно, что у Богара есть 12 детей – семеро сыновей и пятеро дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков.

Николай Богар в семейном кругу / Фото Facebook Николая Богара

Актуально! По состоянию на утро 14 апреля в Закарпатской области подтвердили 791 случай коронавирусной болезни.

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