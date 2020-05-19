24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

От коронавируса в Великобритании умерла 42-летняя украинка

- Читати новину українською
Смерть украинки в Британии
Смерть украинки в Британии / Unsplash

В Великобритании умерла инфицированная коронавирусом гражданка Украины. Сейчас украинские дипломаты помогают родственникам вернуть тело женщины на Родину.

В графстве Суррей, а именно в городе Чертси, умерла инфицированная коронавирусом украинка, сообщает Укринформ.

К теме Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом: новые данные МИД

Это уже вторая смерть гражданина Украины на территории Великобритании. Известно, что она случилась 17 мая – умерла женщина 1978 года рождения.

Впрочем, посольство Украины в Британии получило информацию о ее смерти лишь 19 числа.

Теперь посольство помогает родственникам с оформлением необходимых документов и организацией репатриации тела.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании,
– сказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

К слову, в последнее время МИД Украины не сообщал о том, что на территории Британии от коронавируса лечится хотя бы один украинец.

 

​Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: МИД Украины Жертвы Великобритания Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна