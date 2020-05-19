От коронавируса в Великобритании умерла 42-летняя украинка

В Великобритании умерла инфицированная коронавирусом гражданка Украины. Сейчас украинские дипломаты помогают родственникам вернуть тело женщины на Родину.

В графстве Суррей, а именно в городе Чертси, умерла инфицированная коронавирусом украинка, сообщает Укринформ.

К теме Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом: новые данные МИД

Это уже вторая смерть гражданина Украины на территории Великобритании. Известно, что она случилась 17 мая – умерла женщина 1978 года рождения.

Впрочем, посольство Украины в Британии получило информацию о ее смерти лишь 19 числа.

Теперь посольство помогает родственникам с оформлением необходимых документов и организацией репатриации тела.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании,

– сказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

К слову, в последнее время МИД Украины не сообщал о том, что на территории Британии от коронавируса лечится хотя бы один украинец.

​Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.