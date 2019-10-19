От ботулизма умер человек на Киевщине

Три человека заразились ботулизмом в Киевской области. Одна из них умер. Причиной одного из этих заражений стала вяленая рыба.

Во втором случае специалисты также установили связь между заражением человека ботулизмом и едой, сообщила пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужбы в Киевской области.

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Третий пострадавший заразился из-за рыбных консервов и кефали. Эту кефаль купили на рынке в Херсонской области, засолили и прислали по почте.

Что такое ботулизм? Болезнь, возникающая из-за отравления токсинами бактерий ботулизма. Болезнь поражает центральную и вегетативную нервные системы, а тяжелая форма болезни приводит к смерти. Заразиться ботулизмом можно из-за употребления загрязненных фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, колбасы, ветчины, копченой рыбы.

Какие симптомы ботулизма?

тошнота;

рвота;

характерная боль в животе;

жидкий стул без патологических примесей;

нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть при чтении, что связано с параличом глазных мышц);

жажда, сухость слизистых оболочек;

расстройство глотания;

может измениться тембр голоса;

сильная головная боль;

головокружение;

бессонница;

общая слабость;

повышение температуры тела;

ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.

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