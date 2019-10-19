От ботулизма умер человек на Киевщине

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На Киевщине 3 человека заразились ботулизмом
На Киевщине 3 человека заразились ботулизмом / volodymyrets.city

Три человека заразились ботулизмом в Киевской области. Одна из них умер. Причиной одного из этих заражений стала вяленая рыба.

Во втором случае специалисты также установили связь между заражением человека ботулизмом и едой, сообщила пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужбы в Киевской области.

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Третий пострадавший заразился из-за рыбных консервов и кефали. Эту кефаль купили на рынке в Херсонской области, засолили и прислали по почте.

Что такое ботулизм? Болезнь, возникающая из-за отравления токсинами бактерий ботулизма. Болезнь поражает центральную и вегетативную нервные системы, а тяжелая форма болезни приводит к смерти. Заразиться ботулизмом можно из-за употребления загрязненных фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, колбасы, ветчины, копченой рыбы.

Какие симптомы ботулизма?

  • тошнота;
  • рвота;
  • характерная боль в животе;
  • жидкий стул без патологических примесей;
  • нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть при чтении, что связано с параличом глазных мышц);
  • жажда, сухость слизистых оболочек;
  • расстройство глотания;
  • может измениться тембр голоса;
  • сильная головная боль;
  • головокружение;
  • бессонница;
  • общая слабость;
  • повышение температуры тела;
  • ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Здоровье Ботулизм Жертвы Лечение Новости Киева Инфекция Отравление
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