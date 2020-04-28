От чего умирают украинцы: статистика за январь и февраль 2020 года

За первых два месяца 2020 года больше всего украинцев умерло от сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего с января по февраль 2020 года в Украине умерло 100 тысяч 738 человек, сообщает Государственная служба статистики.

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От каких болезней чаще всего умирали украинцы в 2020 году

сердечно-сосудистые заболевания – 68 548;

онкозаболевание – 13 307;

грипп и пневмония – 1 326;

болезни нервной системы – 791;

туберкулез – 581;

ВИЧ – 576;

сахарный диабет – 356.

Также за первых два месяца 2020 года в ДТП погибло 630 граждан, в пожарах – 237, утонули – 154. От отравления алкоголем умерло 448 человек; самоубийства – 869, умышленные убийства – 243.

По данным ведомства, за этот период население Украины сократилось на 44,3 тысячи и составляет 41 миллион 858 тысяч 100 человек



От чего умирают украинцы / инфографика 24 канал

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