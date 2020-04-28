От чего умирают украинцы: статистика за январь и февраль 2020 года
За первых два месяца 2020 года больше всего украинцев умерло от сердечно-сосудистых заболеваний.
Всего с января по февраль 2020 года в Украине умерло 100 тысяч 738 человек, сообщает Государственная служба статистики.
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От каких болезней чаще всего умирали украинцы в 2020 году
- сердечно-сосудистые заболевания – 68 548;
- онкозаболевание – 13 307;
- грипп и пневмония – 1 326;
- болезни нервной системы – 791;
- туберкулез – 581;
- ВИЧ – 576;
- сахарный диабет – 356.
Также за первых два месяца 2020 года в ДТП погибло 630 граждан, в пожарах – 237, утонули – 154. От отравления алкоголем умерло 448 человек; самоубийства – 869, умышленные убийства – 243.
По данным ведомства, за этот период население Украины сократилось на 44,3 тысячи и составляет 41 миллион 858 тысяч 100 человек
От чего умирают украинцы / инфографика 24 канал
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