24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

От чего умирают украинцы: статистика за январь и февраль 2020 года

- Читати новину українською
Причини смерті українців
Причини смерті українців / newsname.info

За первых два месяца 2020 года больше всего украинцев умерло от сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего с января по февраль 2020 года в Украине умерло 100 тысяч 738 человек, сообщает Государственная служба статистики.

Также на тему: Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика

От каких болезней чаще всего умирали украинцы в 2020 году

  • сердечно-сосудистые заболевания – 68 548;
  • онкозаболевание – 13 307;
  • грипп и пневмония – 1 326;
  • болезни нервной системы – 791;
  • туберкулез – 581;
  • ВИЧ – 576;
  • сахарный диабет – 356.

Также за первых два месяца 2020 года в ДТП погибло 630 граждан, в пожарах – 237, утонули – 154. От отравления алкоголем умерло 448 человек; самоубийства – 869, умышленные убийства – 243.

По данным ведомства, за этот период население Украины сократилось на 44,3 тысячи и составляет 41 миллион 858 тысяч 100 человек

Від чого помирають українці
От чего умирают украинцы / инфографика 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Медицина Новости Здоровье Статистика Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
сегодня , 00:59 Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза