От чего зависит сексуальное влечение

Все слышали о понятии "либидо". Но, что это такое, и от чего зависит либидо? Люди часто путают либидо с потенцией, но это абсолютно разные вещи. Потенция – это физическое проявление готовности мужчины к половому контакту. А либидо – это сексуальное желание, возбуждение, страсть, которые возникают в мозгу.

После рождения ребенка в организме женщины растет гормон пролактин, который серьезно снижает либидо, из-за чего у пары часто возникают проблемы с сексом, рассказала андролог Ольга Малинина.

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Влияют на либидо индивидуальные особенности: антропологические особенности человека, климатические условия, обмен веществ. Недавние исследования показали интересную статистику: невысокие и худые имеют более сильное сексуальное желание, чем высокие и полнотелые люди.

То же самое и с климатом – тепло повышает либидо, а прохладный климат снижает. Возраст также способствует повышению либидо, так как с годами приходит опыт.



Холодный климат уменьшает либидо

Также сексуальность напрямую зависит от того, что вы едите. Для повышения либидо сексологи советуют есть овощи, зелень (сельдерей, петрушку, укроп), фрукты, рис, макароны из твердых сортов пшеницы и пить красное сухое вино.

Также важно защищать свою психику от влияния внешних раздражителей. Так как очень часто к снижению либидо приводят такие причины:

Частые стрессы;

Конфликтные ситуации;

Переутомление;

Бессонница;

Чрезмерные нагрузки (умственные, физические);

Депрессия;

Неуверенность в своих силах;

Неудачный первый сексуальный опыт.

Если вы заметили резкое снижение либидо, стоит обратиться к врачу, это может быть симптомом грмональних сбоев и болезней.

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