От чего зависит сила сексуального влечения

Значимость секса для человека определяется биологическими особенностями, так называемой половой конституцией или половым темпераментом, определенными антропометрическими и физиологическими показателями, определяющими степень полового влечения.

Половая конституция дается человеку от рождения и не меняется, пояснил сексолог Алексей Вилков.

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На биологические особенности накладывается характерологические черты, что создают уникальные личности, позитивное или негативное отношение к себе и окружению, успешное восприятие себя и своих возможностей, или позиционирование с формированием негативного сексуального сценария.

Врач-сексолог Алексей Вилков "Негативный сексуальный сценарий не означает наличие слабой половой конституции. Практика знает много примеров, когда сильные телом мужчины не могли реализовать свой потенциал и погружались в пучины самоудовлетворения и порнозависимость".

Во многом проявление сексуальности зависит от восприятия своего тела, как мы любим себя, принимаем или отвергаем, ценим или стесняемся телесности, показываем или прячем ее.

На становление сексуального сценария влияет первый сексуальный опыт, который имеет колоссальное значение для будущего развития. Психологические травмы, несчастная любовь, физическое насилие блокируют сексуальность, влияя на будущие отношения.

Огромное значение имеют родительские установки, стиль воспитания в ежовых рукавицах, жесткое или развращенное, пуританское или демократическое. Встречаются случаи, когда родители и вовсе избегают разговоров с детьми на "запретные" темы, подсовывают им умные книги, а дети учатся на улицах у продвинутых сверстников, получая сомнительную и искаженную информацию.

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