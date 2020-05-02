От чего зависит выживание человека с COVID-19: объяснение врача Александровской больницы

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала, что выживаемость пациентов с коронавирусом зависит от многих факторов. В частности, важным является количество вируса, попадающего в организм.

Если в организм таки попадает значительное количество COVID-19, то возникает так называемый "цитокиновый шторм", когда очень быстро растет вся симптоматика. В частности, развивается дыхательная недостаточность и возникает двусторонняя тяжелая пневмония. Об этом врач рассказала в интервью LB.ua.

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Людмила Антоненко отмечает, что такие больные поступают уже кислородозависимыми. Как правило, их сразу отправляют в реанимацию.

Что еще имеет значение для выживания пациента с COVID-19

Имеет значение возраст, так как возрастной больной чаще всего имеет хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания. Но сам по себе возраст не является решающим.

Врачи столкнулись с тем, что в начале вспышки поступали молодые больные – 36-48 лет. По словам врача, к сожалению, умерли два пациента такого возраста. Один из них имел сахарный диабет и артериальную гипертензию.

Антоненко рассказала, что эти двое молодых больных, которые умерли, поступили в больницу слишком поздно. Они рассчитывали, что перележат дома, пролечатся. Их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия. Но им не измеряли уровень кислорода в крови, и когда они на вторую неделю болезни поступили в больницу, уровень кислорода был уже 50 при норме 99-100.

50 – это когда человек уже почти не дышит. У нас даже не было выбора, подключать ли их к ИВЛ. А когда терапия на ИВЛ оказалась неэффективной, то подключили к аппарату ЕКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось,

– вспоминает врач.

Людмила Антоненко также призывает не ждать и немедленно вызывать скорую, если поднимается температура. По ее словам, чем скорее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление.

Она также рассказала, что в начале вспышки врачи наблюдали небольшую панику – очередь из карет "скорой" стояла почти до Бессарабской площади.

Обратите внимание! Летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. В группу риска входят также люди с сопутствующими заболеваниями. В то же время летальность в возрастной категории до 50 лет – 0,6%. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.



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