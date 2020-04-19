От COVID-19 выздоровел мэр Монастыриска, где зафиксировали вспышку болезни

На Тернопольщине от коронавируса выздоровел мэр Монастыриска, где зафиксирована вспышка COVID-19 – Андрей Старух.

Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат. Об этом Андрей Старух сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Он также поблагодарил всех медработников, которые несмотря на нагрузки и опасность, оказывали помощь каждому больному.

Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному,

– написал мэр Монастыриска в Фейсбуке.

Что известно о болезни мэра Монастыриска