От COVID-19 выздоровел мэр Монастыриска, где зафиксировали вспышку болезни
На Тернопольщине от коронавируса выздоровел мэр Монастыриска, где зафиксирована вспышка COVID-19 – Андрей Старух.
Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат. Об этом Андрей Старух сообщил на своей странице в Фейсбуке.
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Он также поблагодарил всех медработников, которые несмотря на нагрузки и опасность, оказывали помощь каждому больному.
Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному,
– написал мэр Монастыриска в Фейсбуке.
Что известно о болезни мэра Монастыриска
- Мэр Монастыриска подхватил коронавирус, об этом стало известно 31 марта. Заместитель главного врача посоветовал мэру провериться, когда тот привез в больницу защитные костюмы. Врач объяснил это ты, что мэр имел много контактов. Также известно, что Старух помогал хоронить умершего от СOVID-19, так как это отказались делать ритуальные службы.
- После этого мэр самоизолировался. Семья и заместитель также прошли тесты, никто не заболел.
- Сначала симптомов у Старуха почти не было: небольшой кашель, который у него был и раньше. Через неделю была выявлена заниженнаятемпература.
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