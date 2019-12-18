От какого алкоголя быстрее всего пьянеют

49 Читати новину українською
Портвейном и хересом проще всего напиться / unsplash.com

Сотрудник Брайтонского университета Хал Сосабовский провел исследование и выяснил, что портвейн и херес пьянят человека быстрее всего.

Своими наблюдениями ученый поделился на радиостанции BBC Radio Five. Было ли исследование подтверждено эмпирически, не уточняется, пишет The Telegraph.

Также к теме: Нашли новый способ лечения алкоголизма

Как проходило исследование?

Собасовкий составил алкогольную шкалу от легких напитков до тяжелых: с пивом на одном конце и виски на другом. Он сказал, что с помощью пива, очевидно, не получится опьянеть довольно быстро – придется пить слишком много.

С помощью виски, по его словам, опьянеть можно гораздо быстрее, но 40-градусный напиток будет обжигать желудок, поэтому много его выпить не получится.

Віскі важко напитись, бо воно обпікає шлунок
Виски трудно напиться, потому что оно обжигает желудок \ unsplash.com

Результаты исследования

А посередине находится херес и портвейн – оптимальный способ быстро напиться. В этих напитках содержится 20% алкоголя, и они быстро усваиваются. Он также посоветовал пить игристые вина, поскольку газированные напитки – например, просеко или шампанское – быстрее "дают в голову".

Хотя херес и портвейн – "оптимальные" напитки, чтобы напиться, с ними нужно быть осторожными, предупредил Сосабовский. По его словам, от них бывает самое тяжелое похмелье. Всем, кто боится головной боли утром, ученый посоветовал пить водку. А самый простой способ избежать похмелья – совсем не пить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
сегодня
37602
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Алкоголь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
Вероніка Климська 293
17 декабря 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 132
17 декабря 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 142
17 декабря 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 434
16 декабря 18:50 Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист
Євгенія Мазур 149
Новости
Больше новостей
Залиште відгук