От какого алкоголя быстрее всего пьянеют

Сотрудник Брайтонского университета Хал Сосабовский провел исследование и выяснил, что портвейн и херес пьянят человека быстрее всего.

Своими наблюдениями ученый поделился на радиостанции BBC Radio Five. Было ли исследование подтверждено эмпирически, не уточняется, пишет The Telegraph.

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Как проходило исследование?

Собасовкий составил алкогольную шкалу от легких напитков до тяжелых: с пивом на одном конце и виски на другом. Он сказал, что с помощью пива, очевидно, не получится опьянеть довольно быстро – придется пить слишком много.

С помощью виски, по его словам, опьянеть можно гораздо быстрее, но 40-градусный напиток будет обжигать желудок, поэтому много его выпить не получится.



Виски трудно напиться, потому что оно обжигает желудок \ unsplash.com

Результаты исследования

А посередине находится херес и портвейн – оптимальный способ быстро напиться. В этих напитках содержится 20% алкоголя, и они быстро усваиваются. Он также посоветовал пить игристые вина, поскольку газированные напитки – например, просеко или шампанское – быстрее "дают в голову".

Хотя херес и портвейн – "оптимальные" напитки, чтобы напиться, с ними нужно быть осторожными, предупредил Сосабовский. По его словам, от них бывает самое тяжелое похмелье. Всем, кто боится головной боли утром, ученый посоветовал пить водку. А самый простой способ избежать похмелья – совсем не пить.

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