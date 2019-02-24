От кори в Украине умерли 30 человек, от вакцины – никто, – Супрун

Статистические данные миллионов людей, которые собирались учеными после вакцинации, свидетельствуют — вакцины не убивают. Вакцины сохраняют жизнь.

Антивакцинаторы не анализируют данные, а распространяют искаженную информацию. Чтобы судить о случаях смерти или болезни после прививки, следует зафиксировать и исследовать все случаи, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Анализ сообщений базы данных "осложнений" прививок в США не обнаружил никакой причинно-следственной связи между вакцинами и смертями или болезнями, которые были зафиксированы после проведения прививок.

Ульяна Супрун "Самое главное – это осознать, что ПОСЛЕ прививки не означает В РЕЗУЛЬТАТЕ прививки. К сожалению, распространять слухи о возможных реакциях якобы из-за прививки проще, чем разобраться в ситуации. И мы получаем очередную волну паники, еще до результатов исследования".



Противники вакцинации склонны верить в теорию заговора и распространять фейки

Вот чем чаще всего манипулируют антивакцинаторы:

вакцины не создали сразу идеальными – первые вакцины действительно могли давать опасные последствия. Поэтому были случаи, когда ряд зарегистрированных вакцин изымали из обращения, прекращали использовать. Но современным людям повезло гораздо больше. Наука достигла значительного прогресса в разработке и производстве вакцин; ложные выводы – некоторые случаи изъятия вакцин были чрезмерными и неоправданными средствами предостережения; уязвимость младенцев, не обусловлена вакцинацией – в первые два года дети, к сожалению, имеют более высокие риск умереть, чем в старшем возрасте, но не из-за вакцины, а из-за ряда факторов: синдром внезапной детской смерти, врожденные болезни, несчастные случаи (например, когда мама во сне своим телом задавливает ребенка) и даже новообразования. Дети, рожденные с малым весом и те, что плохо его набирают, и первые два года жизни умирают чаще, чем дети с нормальным; анафилактический шок – это мгновенная системная реакция иммунной системы – гиперчувствительность, которая может быть фатальной. Она развивается в течение минут после введения вакцины. Отказ от вакцинации не гарантирует того, что анафилактический шок никогда не произойдет. Он может развиться на лекарства, в частности, антибиотики и анестетики, пищу; иммунодефицит – побочная реакция на прививку живыми вакцинами может произойти из-за нарушения работы иммунной системы, а именно через первичный (врожденный) и приобретенный (вторичный) иммунодефициты, что может развиться, например, из-за противоопухолевой химиотерапии. После прививок от кори в США умерло шесть человек, все с разными случаями иммунодефицитных состояний, в том числе из-за длительного лечения кортикостероидами. Сами по себе иммунодефициты являются угрозой для жизни и делают вас чувствительными к тяжелого течения инфекций; синдром Гийена-Барре – это редкая патология, когда собственная иммунная система повреждает свою же нервную систему. Есть ли связь между прививками и развитием синдрома Гийена-Барре? Есть данные, что вакцинация увеличивает этот шанс до 2 на 1 000 000 вакцинаций. Есть данные, что наоборот – предотвращает или просто не влияет. Вместе с тем вакцины защищают от инфекций, что в сотни-тысячи раз переходят чаще к осложнениям и смерти; синкопа (потери сознания) – некоторые люди реагируют на инъекцию внезапным падением давления, потерей сознания. Чтобы предотвратить падение от потери сознания, вакцинация должна проводиться сидящему. Также следует некоторое время посидеть и после прививки; аутоиммунный/воспалительный синдром, вызванный адъювантами или синдром Шонфельда – в состав вакцин входят вещества, усиливающие иммунный ответ на вакцины – адъюванты. В генетически предрасположенных людей с семейной историей аутоиммунных болезней такие вещества, а также, например, силиконовые грудные импланты, сквален и гваякол, что присутствуют в виски, могут вызвать хроническую усталость, синдром раздраженного кишечника и слабость и даже смерть. Синдром Шонфельда связывают с вакцинами против вируса папилломы человека и гриппа. Но следует понимать, что дело не в самих вакцинах, а в индивидуальной чувствительности, встречается крайне редко.

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