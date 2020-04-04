От коронавирус на Волыни умер водитель скорой
В Волынской области от коронавируса умер водитель машины скорой помощи. У мужчины, работавшего в Старовыжевской районной больнице, ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат.
О смерти мужчины от коронавирусной инфекции сообщила прессслужба Волынской ОГА.
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У водителя скорой Старовыжевской ЦРБ, который вчера (3 апреля – 24 канал) умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию,
– говорится в сообщении.
Накануне его госпитализировали с двусторонней пневмонией. А до того, 62-летний мужчина лечился дома. Об этом информируют "Волинські новини".
Впоследствии его состояние ухудшилось. Мужчину сначала госпитализировали в больницу в Ковеле, там сделали ПЦР-тест. А уже 2 апреля больного перевели в Волынскую областную инфекционную больницу. Вечером 3 апреля он умер.
По предварительным данным, мужчина контактировал с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, от него и заразился коронавирусом.
Коронавирус в Волынской области
- По состоянию на 4 апреля на Волыни зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, с подозрением на COVID-19 в области – 15 человек.
- На протяжении последних суток (3 апреля) на Волыни подтверждено 7 новых случаев коронавируса: 4 – у людей, которые контактировали с больными, 3 – в которых было подозрение на COVID-19.
- За период наблюдения по области ПЦР-тесты сделали 193 людям.
Обратите внимание! По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 96 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 28 человек, выздоровели – 23.
Важность карантина / Инфографика 24 канала
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