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От коронавирус на Волыни умер водитель скорой

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На Волыни от коронавируса умер водитель скорой / ukr.lb.ua

В Волынской области от коронавируса умер водитель машины скорой помощи. У мужчины, работавшего в Старовыжевской районной больнице, ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат.

О смерти мужчины от коронавирусной инфекции сообщила прессслужба Волынской ОГА.

Обратите внимание Смерть отца хотели списать на пневмонию, – родственники умершего от коронавируса

У водителя скорой Старовыжевской ЦРБ, который вчера (3 апреля – 24 канал) умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию,
– говорится в сообщении.

Накануне его госпитализировали с двусторонней пневмонией. А до того, 62-летний мужчина лечился дома. Об этом информируют "Волинські новини".

Впоследствии его состояние ухудшилось. Мужчину сначала госпитализировали в больницу в Ковеле, там сделали ПЦР-тест. А уже 2 апреля больного перевели в Волынскую областную инфекционную больницу. Вечером 3 апреля он умер.

По предварительным данным, мужчина контактировал с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, от него и заразился коронавирусом.

Коронавирус в Волынской области

  • По состоянию на 4 апреля на Волыни зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, с подозрением на COVID-19 в области – 15 человек.
  • На протяжении последних суток (3 апреля) на Волыни подтверждено 7 новых случаев коронавируса: 4 – у людей, которые контактировали с больными, 3 – в которых было подозрение на COVID-19.
  • За период наблюдения по области ПЦР-тесты сделали 193 людям.

Обратите внимание! По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 96 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 28 человек, выздоровели – 23.

карантин коронавірус

Важность карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Жертвы Здоровье Волынь Медицина
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