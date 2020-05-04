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От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев, – Трамп

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От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Дональд Трамп / EPA

Американский президента Дональд Трамп изменил свой прогноз относительно смертности от коронавируса в США. Теперь он предполагает, что COVID-19 может унести жизни около 100 тысяч американцев.

В прошлом месяце Трамп подчеркивал, что ожидает около 60 тысяч смертей в США от коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

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Мы потеряем от 75 – 80 до 100 тысяч человек,
– сказал президент США, назвав эту ситуацию "ужасной".

Дональд Трамп также считает, что без решительных действий его администрации США потеряли бы от двух до пяти миллионов американцев, как минимум.

Он также неоднократно назвал вспышку коронавируса "чумой". В то же время президент США уверен, что рано или поздно болезнь отступит.

Американский лидер отметил, что в целом поддерживает усилия губернаторов по преодолению кризиса, заявив, что в каждом штате будет свой подход к запуску экономики.

Обратите внимание! США возглавляют список стран по количеству случаев коронавируса. В стране зафиксировали уже почти 1,2 миллиона больных COVID-19. Более 68 тысяч американцев умерли. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.

втрати США у конфліктах
Потери США в конфликтах VS COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости Здоровье Новости США Здоровье Лечение
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