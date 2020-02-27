От коронавируса умер бывший посол Ирана

От коронавируса умер экс-посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи, ему был 81 год.

Колишній посол помер 27 лютого, переддень його госпіталізували в лікарню Тегерану, де й підтвердили наявність коронавірусу, пише BNO.

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У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

Примітно, що в Ірані захворіли на коронавірус кілька чиновників. Зокрема, про хворобу повідомила віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар, заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі та депутат парламенту Махмуд Садекі.

За офіційними даними станом на 27 лютого, кількість хворих коронавірусом в Ірані досягає 245. В країні також зафіксовано 26 летальних випадків.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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