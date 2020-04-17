От коронавируса умер еще один монах Киево-Печерской лавры
От коронавируса умер еще один священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата. Из жизни ушел монах Киево-Печерской лавры Никодим.
В пресс-службе УПЦ МП отметили, что монах Никодим недавно пришел в Киево-Почаевскую лавру из Почаевской лавры.
К теме Минздрав назвал церкви, которые стали центрами коронавируса в Украине
Вместе с тем, в УПЦ МП заявили о том, что шесть монахов и послушников выздоровели от коронавируса и уже вернулись в лавру.
Их поселили специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора. В пресс-службе отметили, что за их здоровьем будут наблюдать врачи.
Что известно о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре
В лавре обнаружили уже около 100 случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, более известный как "Паша мерседес".
Накануне сообщалось о том, что в лавре умерли двое монахов: архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.
В связи со вспышкой, помещения монастыря закрыли на карантин и направили туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
Напомним, что еще совсем недавно в лавре пренебрегали противоэпидемиологическими мерами и указаниями властей. С начала карантина, священнослужители призывали людей игнорировать карантин и обниматься.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Можно ли заразиться коронавирусом через одежду и обувьсегодня , 13:37
-
От коронавируса в Украине умерли 125 человек: список по областямсегодня , 16:02
-
В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19сегодня , 09:40
-
Коронавирус на Львовщине: за сутки COVID-19 обнаружили у 37 человексегодня , 16:55
-
Коронавирус в Германии: заболеваемость пошла на спадсегодня , 10:48
-
Сколько стоит сделать ПЦР-тест на коронавирус в Украине: инфографикасегодня , 16:00