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От коронавируса умер еще один монах Киево-Печерской лавры

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Умер монах Никодим из Киево-Печерской лавры / ua.discover.net.ua

От коронавируса умер еще один священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата. Из жизни ушел монах Киево-Печерской лавры Никодим.

В пресс-службе УПЦ МП отметили, что монах Никодим недавно пришел в Киево-Почаевскую лавру из Почаевской лавры.

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Вместе с тем, в УПЦ МП заявили о том, что шесть монахов и послушников выздоровели от коронавируса и уже вернулись в лавру.

Их поселили специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора. В пресс-службе отметили, что за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Что известно о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре

В лавре обнаружили уже около 100 случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, более известный как "Паша мерседес".

Накануне сообщалось о том, что в лавре умерли двое монахов: архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

В связи со вспышкой, помещения монастыря закрыли на карантин и направили туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Напомним, что еще совсем недавно в лавре пренебрегали противоэпидемиологическими мерами и указаниями властей. С начала карантина, священнослужители призывали людей игнорировать карантин и обниматься.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Жертвы Новости Киева Религия УПЦ МП Києво-Печерськая лавра Новости Здоровье Лечение Здоровье
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