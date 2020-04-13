От коронавируса умер монах Почаевской лавры, – Вятрович

От коронавируса умер монах Почаевской лавры, что в Тернопольской области. Это уже третья зафиксированная смерть среди служителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

О смерти монаха Почаевской лавры сообщает народный депутат Владимир Вятрович в фейсбуке.

Важно В Киево-Печерской лавре более 90 больных коронавирусом: лавру закрывают на карантин

Отметим, что ранее стало известно о смерти двух монахов из Почаевской лавры – 47-летнего иеродиакона Наума и 73-летнего архимандрита Нектария.

Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это – лишь верхушка айсберга,

– написал Вятрович.

Зато Украинская Правда пишет, что монах из Почаевской лавры был киевлянином и умер в столице.

Со ссылкой на собственные источники в издании сообщили, что священнослужитель приехал с Тернопольщины, после чего ему стало плохо. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус и подтвердили наличие инфекции.

Монах около недели находился в больнице с высокой температурой, после чего умер. Также сообщается, что он болел сахарным диабетом.

Ситуация с коронавирусом в Киево-Почаевской лавре:

В Киево-Печерской лавре обнаружили уже 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за прошедшие сутки. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, более известный как "Паша мерседес".

Помещения монастыря закрыли на карантин и планируют направить туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Отметим, что совсем недавно в лавре пренебрегали указаниями власти, призывая игнорировать карантин и обниматься.

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