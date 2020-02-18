От коронавируса умер руководитель больницы в китайском Ухане

Директор одной из больниц китайского города Ухань, Лю Цхимин, умер от коронавируса. Смерть зафиксировали утром 18 февраля.

О жертве коронавируса Covid-19 информирует комиссия по здравоохранению города Ухань, пишет СNN.

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Лю был нейрохирургом. Он стал первым директором больницы, который умер из-за эпидемии коронавируса, что началась в Ухане в конце 2019 года.

Обратите внимание! Ранее умер врач Ли Веньян. Он одним из первых предупреждал своих коллег о вспышке нового коронавируса, но натолкнулся на сопротивление местной власти.

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Распространение опасного коронавируса началось из города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 18 февраля от китайского коронавируса умерли 1 873 человека . Общее количество инфицированных – до 73 тысяч 335 человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.

. Общее количество по всему миру. По статистике, 9% больных умирают. За пределами материкового Китая зафиксировали 4 смерти от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Факты о коронавирусе / инфографика 24 канала

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