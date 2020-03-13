От коронавируса умерла украинка в Италии

От коронавируса умерла вторая украинка. Женщина работала в Италии. Несколько дней назад ее госпитализировали и подтвердили заболевание Covid-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Оксана Федкив.

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Что известно об умершей украинке

Умершую женщину звали Раиса Малышева, ей было 66 лет, она работала в городе Ровато провинции Брешия, и несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц.

Вчера диагноз подтвердили лабораторно, женщине оказывали соответствующее лечение. Впрочем, ее состояние было тяжелым.

Это уже вторая смерть от коронавируса среди граждан Украины. Сегодня также умерла женщина с Радомышля, у нее коронавирус подтвердили вчера.

Главное о коронавирусе в Италии Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Количество больных коронавирусом в стране более 15 тысяч, умерли от болезни – 1016 человек.

Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем, позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная.

В стране ввели строгий карантин, запретили публичные собрания, закрыли парикмахерские, салоны красоты, питания, в частности бары и рестораны. Передвигаться в пределах Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.

Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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