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От коронавируса умерла украинка в Италии

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От коронавируса умерла вторая украинка. Женщина работала в Италии. Несколько дней назад ее госпитализировали и подтвердили заболевание Covid-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Оксана Федкив.

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Что известно об умершей украинке

Умершую женщину звали Раиса Малышева, ей было 66 лет, она работала в городе Ровато провинции Брешия, и несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц.

Вчера диагноз подтвердили лабораторно, женщине оказывали соответствующее лечение. Впрочем, ее состояние было тяжелым.

Это уже вторая смерть от коронавируса среди граждан Украины. Сегодня также умерла женщина с Радомышля, у нее коронавирус подтвердили вчера.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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