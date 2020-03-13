От коронавируса умерла украинка в Италии
От коронавируса умерла вторая украинка. Женщина работала в Италии. Несколько дней назад ее госпитализировали и подтвердили заболевание Covid-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Оксана Федкив.
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Что известно об умершей украинке
Умершую женщину звали Раиса Малышева, ей было 66 лет, она работала в городе Ровато провинции Брешия, и несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц.
Вчера диагноз подтвердили лабораторно, женщине оказывали соответствующее лечение. Впрочем, ее состояние было тяжелым.
Это уже вторая смерть от коронавируса среди граждан Украины. Сегодня также умерла женщина с Радомышля, у нее коронавирус подтвердили вчера.
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