От коронавируса умрет 3,2 миллиона людей из бедных стран, – Международный комитет спасения

Международный комитет спасения (International Rescue Committee, IRC) опубликовал новые расчеты влияния пандемии коронавируса на беднейшие страны мира. Жертвы пандемии в странах с низким доходом могут быть катастрофическими, ведь уровень медицины там крайне плохой, людям просто не смогут оказать нужную помощь.

В некоторых из них, в частности в Судане, на всю страну приходится всего 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Поэтому, последствия распространения коронавирусной инфекции в таких странах будут катастрофическими – заболеть может 1 миллиард людей, из которых 3,2 миллиона умрут, пишет CNBC.

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До сих пор основной удар пандемии приходился на развитые страны: Китай, США и страны Евросоюза. Однако в бедных государствах последствия пандемии будут тяжелыми, ведь они усилят уже имеющиеся гуманитарные кризисы.

В реальности самые бедные страны мира могут понести серьезный ущерб из-за ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию. В частности, на весь Южный Судан приходится лишь 4 аппарата искусственной вентиляции легких и 24 отделения интенсивной терапии.



Новый вероятный эпицентр коронавируса – Африка / Фото hightech.plus

Особо трагичная ситуация может сложиться в странах, где расположены крупные лагеря беженцев, например, в Бангладеш. В условиях скученности инфекция будет распространяться чрезвычайно быстро.

Вспышки COVID-19 в бедных регионах будут иметь значение для всего мира. Пандемия может спровоцировать массовый голод и удвоить число людей, испытывающих недостаток еды.. Между тем, сегодня таких людей более 820 миллионов.

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Отдельную проблему составляют перебои в работе международных гуманитарных организаций. В условиях карантина им приходится прекращать свою деятельность.

При этом в ряде стран именно они обеспечивают большую часть медицинских услуг населению. В Южном Судане эта цифра достигает 80%, а в Центральноафриканской республике – 75%. Ограничения международных поездок также ставит под удар программы вакцинации от кори и других болезней.

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