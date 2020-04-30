От коронавируса в мире уже вылечились более 1 миллиона человек

Количество лиц, вылечившихся от коронавируса в мире, пересекло обозначительную в один миллион. Однако почти в два раза больше и до сих пор имеют опасный вирус.

Такие данные приводит сайт Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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Отметим, что по данным Школы медицины Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins University School of Medicine), которая тоже отслеживает количество инфицированных коронавирусом, излечились только 973 тысячи людей. Однако их данные могут быть еще не обновлены.

Наибольшее количество тех, кто вылечился – в США – свыше 147 тысяч человек. И стоит отметить, что эта страна стала первой, где количество инфицированных перевалило за миллион человек – 1 миллион 64 тысячи 572 человека по состоянию на 30 апреля.

На втором месте Испания – почти 133 тысячи случаев. Замыкает первую тройку Германия – 120 тысяч человек, которые побороли коронавирус. Далее идут Китай (77,6 тысячи) и Иран (73,7 тысячи). Италия на шестом месте с 71 тысячей выздоровевших.

Украина в этом рейтинге на 56-м месте. У нас 1103 случая выздоровления. И стоит отметить, что количество инфицированных у нас 9866.

При этом количество инфицированных в мире, по данным Worldometers, составило 3,2 миллиона человек. Из них 228 тысяч людей умерло. Поэтому активные случаи заражения коронавирусом есть еще у 1,99 миллиона человек.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала