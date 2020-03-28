От коронавируса в Украине умерло уже девять человек
По состоянию на вечер 28 марта в Украине официально подтверждено уже 356 случаев заболевания коронавирусом. В течение суток зафиксировано 46 новых случаев болезни, а также 9 смерть.
Обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Украине опубликовало Министерство здравоохранения.
К слову от коронавируса в Италии умерли уже более 10 тысяч человек
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