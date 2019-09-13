От курения вейпа умерло 6 человек: врачи США бьют тревогу

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Смерть от вейпа
Смерть от вейпа / ulyces.co

В Канзасе умер шестой человек от вейпинга. Перед этим было зафиксировано пять смертей: в Калифорнии, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте и Орегоне.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия, сообщает CNN.

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По состоянию на 6 сентября в США было зафиксировано более 450 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.

12 августа Службы здравоохранения штата Канзас заявили о шестой смерти от курения вейпа. 50-летнего мужчину госпитализировали с "симптомами, которые быстро прогрессировали".

Представители здравоохранения сказали, что еще неизвестно какой тип масла для вейпа использовал пациент.

В августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом. Впоследствии смертельные случаи от вейпинга произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.

 
Симптомы "вейп-болезни"
  • Затрудненное дыхание;
  • Одышка;
  • Боль в груди;
  • Лихорадка;
  • Рвота;
  • Диарея;

На прошлой неделе в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

Известно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.

9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.

 
ТГК – что это?
Тетрагидроканабинол – это психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе.

В отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.

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Теги: исследования Новости Здоровье Новости США Табак Здоровье Здоровая жизнь
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