От осложнений гриппа в Украине умерла женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью лишь на десятый день болезни.

Больная гриппом женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

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"К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла", – говорится в сообщении.

Там добавили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 у женщины был подтвержден лабораторно. Женщина также принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания и не была вакцинирована от гриппа.



Симптомы гриппа / Инфографика 24 канала



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