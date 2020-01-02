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От рака и гепатита: задержана группировка, которая производила и продавала псевдолекарства

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Полиция задержала группировку, которая производила и продавала псевдолекарства / dpsu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая подделывала лекарства от рака и гепатита. После обыска полиция обнаружила много псевдопрепаратов.

Среди фальшивых лекарств были флаконы с маркировкой лекарств от рака, рыночная стоимость которых около 10 тысяч долларов за единицу. Подозреваемые продавали их за 3-5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Во время обыска правоохранители также изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, печати, штампы лиц-предпринимателей, которые использовались для незаконной деятельности.

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Полиция задержала группировку, которая производила и продавала псевдолекарства / Фото: Обозреватель

По решению суда, организатору производства и контрабанды фальсифицированных лекарственных средств избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца. Трем фигурантам дела объявили подозрения за контрабанду фальсифицированных лекарственных средств, совершенную организованной группой, в особо крупных размерах. Одного из них объявили в международный розыск.

Им грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Когда колядуют, щедруют и посевают
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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Здоровье Криминал Медицина Лекарства Новости Киева
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