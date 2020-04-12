От всех вирусов и болезней: какие лекарства не работают и почему

Единственным на 100% эффективным средством для профилактики инфекции является вакцинация. Но даже вакцина начинает действовать не сразу.

Чтобы подготовить иммунную систему к борьбе с конкретным вирусом, понадобится минимум одна-две недели. Помните об этом, когда представители фармакологических фирм будут предлагать вам продукцию, способную защитить от всех видов вируса "быстро, безопасно и эффективно".

Инструкция Что делать, если подозреваете у себя коронавирус

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Почему это так важно

Еще в 2013 году представители Минздрава Украины были обеспокоены объемом "пустых лекарств" против гриппа и ОРВИ на фармацевтическом рынке Украины:

Если говорить о целой группе, то сумма продаж достигает 300 миллионов гривен.

Дело не только в деньгах. В Украине самый низкий показатель вакцинации от гриппа – 0,05%. Население напугано коронавирусом, потому что "от него нет лекарств". Но лекарств нет от большинства ОРВИ. Всемирная организация здравоохранения признала эффективными против вируса гриппа только два препарата, которые принимаются только по назначению врача.

Условно можно выделить пять групп "пустых лекарств": гомеопатические препараты, фитопрепараты, интерфероны, индукторы интерферонов и устаревшие противовирусные препараты.

От обычного гриппа в Украине каждую неделю умирает несколько человек. Это преимущественно пожилые люди, а также люди с тяжелыми сопутствующими болезнями. ВОЗ рекомендует иммунизацию от гриппа по крайней мере на уровне 20%.

В США от гриппа ежегодно иммунизируется 40% населения. Американские врачи бьют тревогу, когда этот процент падает до 36-37%. В Украине, как было сказано выше, процент вакцинированных от гриппа – 0,05%.

Люди отказываются от вакцинации, а затем покупают "лекарства" сомнительной эффективности. Поэтому реклама псевдолекарств для профилактики гриппа – это то же, что призывы к "лечению рака содой".

Также нужно учитывать, что последние три группы препаратов могут вызвать побочные эффекты, в том числе и достаточно серьезные. Об этом мы и поговорим в статье.

Гомеопатия: Афлубин, Анаферон и Эргоферон

Эту многоуважаемую троицу еще в сентябре 2013 года разоблачила Государственная служба Украины по контролю за лекарственными средствами. В то время выручка от Афлубина составляла астрономическую сумму более 32 000 000 гривен в год.

Сегодня эти "лекарства" свободно продаются в украинских аптеках. Цена капель Афлубина – около 200 грн, таблеток Анаферона – около 80 грн, таблеток "усовершенствованного" Анаферона под названием Ергоферон – около 140 грн. Это гомеопатические средства, действенность которых не доказана экспериментально.

Производители Афлубина, австрийская фирма Рихард Биттнер, презентуют свой препарат как комплексное гомеопатическое средство, в состав которого входят ядовитые растения (горечавка (Gentiana), борец (Aconitum) и переступень (Bryonia)), а также фосфат железа и молочная кислота.

Производители Анаферона утверждают, что их препарат содержит антитела к гамма-интерферону человека в гомеопатических разведениях. Нужно добавить, что словосочетание "в гомеопатических разведениях" производители стремятся изъять из описания и инструкции.

Например, в 2009 году в России был скандал из-за отсутствия в описании и инструкции к препарату слова "гомеопатический". На российских сайтах аптек и сегодня в составе не указано, что действующее вещество препарата имеет критически незначительное количество.

В украинских аптеках Анаферон представлен как гомеопатический препарат. Но реклама об этом скромно умалчивает.

Узнать о составе можно, лишь просмотрев инструкцию, что, к сожалению, делают далеко не все.

К популярным на украинском фармакологическом рынке гомеопатическим препаратам также следует отнести Оцилококцинум, Инфлюцид и Энгистол.

Вопросы в эффективности гомеопатических лекарств возникают, потому что действующие вещества (химические соединения, экстракты растений, антитела и др) присутствуют в чрезвычайно малых дозах, которые вряд ли способны повлиять на организм. Этой теме посвящены множество исследований, опубликованных в авторитетных журналах.

ВОЗ неоднократно предупреждала об опасности использования гомеопатических лекарств для лечения и профилактики инфекционных болезней, потому что эффект плацебо не срабатывает против возбудителей инфекций.

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Фитопрепараты: Протефлазид (Иммунофлазид, Флавовир, Флавозид, Протект-флавозид)

Именно свыше 1000 флаконов Протефлазида фирма-производитель "Экофарм" доставила в Новые Санжары как гуманитарную помощь.

Заместитель директора фирмы Александр Гриневич пояснил, что лекарства пригодятся, поскольку предназначены для профилактики РНК-вирусных инфекций, к которым относится и вирус гриппа, и коронавирус.

В прямом интервью Александр Гриневич обвинил Минздрав Украины в отсутствии ответа на предложение гуманитарной помощи. Действия Минздрава Украины, вероятнее всего, объясняются отсутствием аргументированной доказательной базы эффективности препарата, который не признан ни ВОЗ, ни другими международными организациями.

Протефлазид – это фитопрепарат, действующими веществами которого являются экстракты щучника дернистого (Deschampsia cespitosa) и вейника обычного (Calamagrostis epigejos). Это травы, лечебные способности которых народной медицине неизвестны. Вейник используют в селянских домах для обметания паутины.

Еще в 2013 году фитопрепарат Протефлазид и лекарства на его основе (Протект-флавозид, Флавозид, Иммунофлазид) украинские специалисты признали псевдолекарствами.

Указанная в инструкции доза действующих веществ вряд ли сможет причинить кому-то вред, если учесть, что употребляется препарат в виде капель: "флавоноидов не менее чем 0,32 mg/ml в пересчете на рутин; карбоновых кислот не меньше, чем 0,30 mg/ml в пересчете на яблочную кислоту". Но цена Протефлазида в аптеках колеблется в пределах 350-650 гривен, что слишком дорого, как для лекарств, эффективность которых остается под большим сомнением.

К популярным в Украине фитопрепаратам для профилактики гриппа также надо относить препараты с наукообразными названиями, намекающие на усиление иммунитета: Имупрет, Иммунал, Биоарон с.

Интерферон альфа-2b (Лаферобион, Назоферон)

Интерфероны – это "сигнальные белки", которые производит иммунная система организма большинства позвоночных животных в ответ на вторжение вирусных агентов. Пораженная клетка "предупреждает" других о наличии опасности и модулирует ответ организма.

Интерфероны относятся к большой группе белков, цитокинов, которые организм производит для взаимодействия клеток во время иммунного ответа. Поэтому интерфероны обладают не только противовирусным, но и противоопухолевым действием.

Также некоторые интерфероны используют для корректировки иммунного ответа при аутоиммунной агрессии. Речь идет о тех случаях, когда организм ошибочно начинает уничтожать собственные клетки при рассеянном склерозе.

Интерферон альфа-2b с успехом используется для лечения гепатита С11 и некоторых тяжелых онкологических заболеваний. Но в таких случаях назначают другие дозы и другие пути введения в организм.

Американские исследователи установили, что использование назальной формы (капли в нос) интерферона альфа-2b повышает риск развития осложнений. Цена назальной формы лаферобиона колеблется от 60 до 100 грн.

Довольно популярным является лаферобион в ректальных суппозиториях, хотя доказано, что действующее вещество не способно всасываться через слизистую оболочку прямой кишки.13 Цена интерферона в суппозиториях – около 150 гривен.

Нужно заметить, что эффективность использования интерферонов при ОРВИ до сих пор не доказана. Это серьезное и опасное вмешательство в иммунную систему, поэтому список побочных действий препарата достаточно длинный. Очевидно, производители прекрасно это понимают, поэтому и предлагают препарат в клинически незначительных дозах и рекомендуют абсурдный способ введения в организм.

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Индукторы Интерферона: Амизон, Амиксин, Арбидол

Амизон

Действующее вещество украинского препарата Амизон – энисамиум йодид – относится к группе ненаркотических анальгетиков (это дальний родственник известного всем парацетамола). Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие.

Производитель утверждает, что действующее вещество также имеет прямой противовирусный эффект, стимулирует продукцию интерферона и повышает функциональную активность клеток-убийц (Т-лимфоцитов и макрофагов).

Препарат синтезирован в Институте фармакологии и токсикологии Национальной академии медицинских наук Украины. В Украине он есть в свободной продаже еще с 1996 года. Само появление такого препарата могло бы быть большим прорывом, потому что сочетание противовоспалительного и иммуностимулирующего действия – это как сочетание льда и огня. Но мировое сообщество об украинском прорыве ничего не слышало.

В 2014 году были проведены международные исследования (Украина-РФ-США), результаты которых провозгласили многообещающими. Но проблема заключается в том, что исследования действия препарата проводилось "in vitro" и на подопытных животных (хорьках). Этого недостаточно, чтобы сделать вывод о действии препарата в организме человека.

Поэтому и сейчас Амизон не зарегистрирован ни в одной стране за пределами бывшего СССР и не рекомендован ВОЗ для профилактики вирусных заболеваний.

В 2012 году производителя Амизона компанию Фармак оштрафовали на 7,6 миллиона гривен за неправдивую рекламу, которая повысила продажу препарата почти в четыре раза.

Для профилактики гриппа и ОРВИ предлагаются достаточно длительные курсы (17-24 суток). Препарат отличается сравнительно демократичной ценой (от 37 до 90 грн).

В отличие от гомеопатических средств и подавляющего большинства фитопрепаратов, лекарства из группы ненаркотических анальгетиков имеют побочные действия. Поэтому такие препараты нужно принимать по показаниям, когда есть уверенность в их эффективности.

Амиксин

В России Амиксин внесен в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Производитель утверждает, что Амиксин обладает противовирусным, противомикробным и противоопухолевым действием, а также защищает от радиации за счет повышения продукции интерферона.

Препарат популярен на территории некоторых постсоветских стран, в том числе и в Украине. В украинских аптеках он продается под названиями Амиксин ИС и Лавомакс. Цена препаратов колеблется в пределах от 100 до 380 грн.

Для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуют курсовой прием в течение шести недель (одна таблетка в неделю). Такую же дозу (750 мг) производитель советует для лечения (первые двое суток по одной таблетке, далее через день).

Тилорон, действующее вещество препарата Амиксин, синтезированное в США еще в 1968 году. Это первый в мире зарегистрированный индуктор синтеза интерферонов в клетках человеческого организма. В 1970-х годах авторитетный журнал Science разместил результаты опытов влияния тилорона на животных и показал повышение уровню интерферона.

Но США отказались в дальнейшем развивать проект, наводящий на тревожные размышления. Эти размышления подкрепляются данными из международных источников.

Еще в начале 1980-х годов в опытах на крысах установили, что тилорон вызывает липидоз (жировую дегенерацию) клеток печени. Тогда же опубликованы данные о тяжелом поражении глаз у пациентов, принимавших тилорон как противоопухолевый препарат.

В общем, просмотр источников производит неприятное впечатление: во-первых, преобладают данные об опытах на животных, во-вторых, исследования действия препарата на вирусные инфекции группы ОРВИ проводили только ученые, проживающие на территории бывшего СССР.

В 1990-х годах опубликованы данные о токсическом действии тилорона во время беременности (опыты на крысах). Но производитель в инструкции не указывает беременность как противопоказание для приема препарата, а лишь замечает, что клинические исследования с беременными не проводились.

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Умифеновир (Арбидол, Имустат)

Арбидол – еще один индуктор интерферона, популярный на территории бывшего СССР и Китая. Препарат был изобретен еще в 1974 году в СССР как средство для профилактики гриппа и ОРВИ.

Но первые публикации о нем датируются 1993 и 1994 годами, когда его начали использовать в России и в Китае.

В 2011 году ВОЗ предоставила российскому препарату международное непатентованное название умифеновир и добавила его в список противовирусных препаратов прямого действия. Такой эффект препарата был доказан в опытах.

Но достоверных клинических данных об эффективности и безопасности препарата нет и на сегодня. Американская Администрация продовольствия и медикаментов (FDA) препарат не признала, а ВОЗ не добавила Арбидол в список препаратов, рекомендованных для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

Некоторые российские ученые выступают с отрицанием эффективности препарата, ссылаясь на противоречивые результаты и подтасовки во время тех немногих исследований с Арбидолом, которые проводились.

В октябре активисты пикетировали Минздрав Украины с требованием приостановки продаж Арбидола. Делом даже заинтересовалось СБУ. В конце концов, патент российского производителя приостановили.

Но этот запрет отнюдь не повлиял на продажу отечественного аналога Имустата с тем же действующим веществом умифеновир для профилактики гриппа А и В.

В феврале в России был новый скандал, связанный с недостоверной рекламой препарата, который объявили действенным против коронавируса. В Китае во время эпидемии проводятся клинические эксперименты с препаратом, но достоверных данных о его эффективности нет и на сегодня.

Устаревшие препараты: римантадин, оксолиновая мазь

Римантадин

Препарат синтезирован в США еще в 1963 году. Американские ученые провели исследования на животных и клинические исследования, которые показали эффективность и безопасность лекарств. Римантадин использовался в США и СССР.

Но в 2011 году Центр контроля и профилактики заболеваний США провел масштабные исследования, которые выявили, что 100% штаммов современного вируса гриппа А устойчивы к римантадину. По результатам исследования приняли решение признать его устаревшим и не использовать.

В Украине препарат и дальше продается в аптеках под названиями "Римантадин", "Ремантадин" и "Ремавир". Цена демократичная: 32-40 грн за Римантадин, 100-110 грн за латвийский аналог Ремавир. Но устаревшие лекарства имеют клинически доказанные побочные действия, которые не прибавят здоровья во время эпидемии.

Оксолиновая мазь

Оксолиновая мазь была изобретена в 1970-х годах. За все это время нет клинических данных о ее эффективности. Зато мазь может вызвать раздражение и нарушение целостности слизистой оболочки, о чем указано в инструкции к препарату.

Более того, мазь сушит слизистую оболочку, создавая условия для проникновения и размножения вируса, если ее применять совместно с популярными средствами против насморка и чувства "заложенного носа" (санорин, галазолин, ринозолин тому подобное).

Таким образом устаревший препарат, эффективность которого остается недоказанной, может повышать восприимчивость к гриппу, разрушая естественную защиту, созданную увлажненной слизью эпителий.

Словосочетание "стимулирует иммунитет" могут считать неким медицинским популизмом, рассчитанным на доверчивого потребителя, который думает, что стимуляция иммунной системы со стопроцентной гарантией убережет организм от коварной инфекции.

На самом деле иммунная система чрезвычайно сложна, ее невозможно быстро сдвинуть без неприятных побочных последствий. Поэтому когда какое-то средство провозглашают эффективным, безопасным и быстрым действием одновременно – это должно вызывать здоровую настороженность.

ВОЗ рекомендует как единственное надежное средство для профилактики гриппа вакцинацию. Чтобы снизить риск заболевания не вакцинированным, следует держаться на расстоянии от людей, имеющих вид нездоровых; не касаться руками носа, губ, глаз, лица; регулярно мыть руки; прикрывать лицо во время кашля и чихания одноразовой салфеткой или сгибом локтя; при подозрении на заболевания оставаться дома и вызвать врача, чтобы не подвергать себя и других опасности.

Против гриппа существуют лекарства, эффективность которых доказана, но они имеют противопоказания и побочные действия. Поэтому рекомендованные ВОЗ препараты назначаются врачом при условии тяжелого течения болезни.

Если вы приобрели в аптеке без рецепта "что-то от гриппа, простуды и ОРВИ", то точно можно сказать, что это "что-то" в лучшем случае не поможет, а в худшем – может навредить здоровью.

Автор: Оксана Чередник

Джерело: Куншт