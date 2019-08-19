Отбеливает зубы и не только: разрушили мифы о зубной пасте

На что не пойдут производители продукции, чтобы сделать ее конкурентоспособной. На зубных пастах часто пишут, что она отбеливает зубы, а паст со фтором лучше остерегаться.

Стоматолог Юлия Селютина опровергла распространенные утверждения о зубной пасте, в которые мы до сих пор верим.

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Миф 1. Паста отбеливает зубы

Нет, она всего лишь может осветлить их путем механического удаления налета.

Миф 2. Пасты нужно как можно больше

Он, вероятно, появился после рекламы, где пасту выдавливали по всей длине щетины зубной щетки. Это всего-навсего маркетинг, чтобы паста быстрее заканчивалась и чтобы покупали новую.

На самом деле взрослому человеку хватает дозы всего размером с горошину.

Миф 3. Паста должна пениться

Пена никак не влияет на очищающие свойства зубной пасты.

Именно пенообразование достигается путем добавления ПАР (лаурилсульфат натрия) – он во всех взрослых пастах.

А вот с детскими пастами нужно быть внимательнее, так как лаурилсульфат натрия нельзя глотать, и он может вызвать аллергические реакции на нежной слизистой ребенка.

Миф 4. Мятная паста чистит лучше

Нет, мятный ароматизатор в пасте всего лишь для свежести.

Показателем хорошей очистки будет отсутствие налета.

Миф 5. Пользоваться лучше только натуральными зубными пастами

Нет, растительные компоненты в пасте хорошо влияют при воспалении десен, а вот от кариеса не защитят.

Выбирайте пасту с минимумом опасной "химии" и максимумом полезных веществ, например, ксилитом, соединениями кальция и фтора.

Миф 6. Паста со фтором – яд

Зубные пасты не содержат фтор в чистом виде, а вот его соединения очень даже полезны для противодействия кариеса.

Они могут быть разными, например, аминофторид (работает лучше всех), монофторфосфат или фторид натрия (чистить такой пастой нужно не меньше 3 минут).

Миф 7. Цветные полоски на тюбике указывают на безопасность состава

Зеленая – это экоорганика, а черная и красная – яд. На самом деле, это маркер оборудования, запаивающего тюбик на производстве.

Цвет полоски зависит от дизайна упаковки – обычно ее делают контрастного цвета. Поэтому лучше внимательно изучать состав.



Цвет полоски зависит от дизайна упаковки, а не от безопасности состава

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