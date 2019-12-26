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Отбеливающий крем для кожи приковал женщину к больничной кровати

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Метилртуть в средствах для кожи / Unsplash

Отбеливающий крем, которым пользовалась женщина, содержал метилртуть. Его длительное использование нанесло серьезный вред нервной системе.

Прошло несколько недель после госпитализации, а пациентка до сих пор требует постоянного питания через трубку. Она не может говорить и даже заботиться о себе, сообщает MedlinePlus.

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Крем содержал форму органической ртути под названием метилртуть. Это первый известный случай отравления метилртутью в Соединенных Штатах за последние 50 лет.

Большинство отбеливающих кремов намеренно испорчены неорганической ртутью. Но в этом случае пациентка использовала продукт с органической ртутью, которая еще более токсична,
– рассказал доктор Пол Бланк.

По его словам, органическая ртуть может нанести серьезный вред центральной нервной системе. Кроме того, после окончания использования токсичного препарата состояние человека может ухудшиться.

Женщина впервые обратилась за медицинской помощью, пожаловавшись на непроизвольные мышечные движения и слабость в плечах и руках. После двух недель амбулаторного лечения, она была госпитализирована с симптомами, такими как: ухудшение зрения, неустойчивая походка и трудности с произношением. Анализы крови и мочи подтвердили отравление ртутью.

Ее семья рассказала врачам, что пациентка использовала отбеливающие кремы для кожи дважды в день на протяжении семи лет. Анализ косметического средства подтвердил наличие метилртути.

Пострадавшая прошла курс хелатотерапии (выведение тяжелых металлов из организма), но ее состояние не улучшилось.

Доктор Крейг Смоллин, из отдела неотложной помощи UCSF, назвал несколько правил, благодаря которым потребители имеют больше шансов себя защитить:

  • Во время покупки кремов, убедитесь, что под крышкой есть защитная пленка.
  • Покупайте кремы в известных магазинах и избегайте использования кремов с этикетками ручной работы или без этикеток.
  • Ингредиенты должны быть указаны, а указания и предупреждения обязательно должны быть на английском языке.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости США Красота Отравление
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