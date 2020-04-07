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Отчеты больниц по медицинскому обеспечению будут в открытом доступе

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За обеспечением больниц можно будет следить онлайн / Первый канал социальных новостей

Отчеты больниц по обеспечению медицинским оборудованием и средствами защиты во время вспышки коронавируса появятся в открытом доступе. Информацию по каждому медучреждению будут проверять волонтеры.

Сейчас продолжается финальный этап работы над такой онлайн-платформой. Об этом сообщили в отчете правительства и ведомств, занимающихся противодействием вспышки коронавируса.

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Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы,
– сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пока вирусологи завершают проверку региональных лабораторий. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, таким образом будет понятно, как следует улучшить условия работы для выявления коронавируса.

Ранее президент Зеленский сообщил, что больницы будут проверять на обеспечение средствами защиты во время эпидемии. Ведь врачи из регионов неоднократно жаловались на отсутствие защитных костюмов, перчаток и респираторов.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Здоровье Лечение Новости Украины Медицина Президент Украины Больница
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