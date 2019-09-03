Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит

Отказ от половой жизни после 50 может негативно повлиять на состояние здоровья, повышая риск развития рака и ряда других заболеваний.

В исследовании ученых из Anglia Ruskin University приняли участие 2,5 тысячи мужчин и 3,1 тысячи женщин, сообщает SpringerLink.

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Эксперимент показал, что у тех, кто реже занимался сексом после 50 лет, риск рака повышался на 63%, а риск развития хронического заболевания – на 41%.

У мужчин, которые говорили, что занимаются сексом реже, на 69% чаще находят болезнь.

Женщины на 64% чаще сообщали о плохом здоровье, когда они занимались сексом реже. Но нет очевидного увеличения риска серьезных заболеваний при таких условиях.



Секс после 50 может уберечь от рака

Что касается ишемической болезни сердца, то у мужчин с меньшим количеством занятий сексом рос риск развития болезни на 33% по сравнению с теми, у кого была регулярная половая жизнь.

Среди мужчин, которые сообщали о снижении полового влечения, 47% имели больший риск ухудшения состояния здоровья. А вот у мужчин, которые сообщали об ухудшении эрекции, этот показатель увеличивался до 66%.

Нежелание заниматься сексом указывает на проблемы со здоровьем. В частности, эректильная дисфункция может быть связана с нарушением работы сердца и сосудов.

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