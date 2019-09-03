Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит

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Ученые призывают не отказываться от секса после 50
Ученые призывают не отказываться от секса после 50

Отказ от половой жизни после 50 может негативно повлиять на состояние здоровья, повышая риск развития рака и ряда других заболеваний.

В исследовании ученых из Anglia Ruskin University приняли участие 2,5 тысячи мужчин и 3,1 тысячи женщин, сообщает SpringerLink.

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Эксперимент показал, что у тех, кто реже занимался сексом после 50 лет, риск рака повышался на 63%, а риск развития хронического заболевания – на 41%.

У мужчин, которые говорили, что занимаются сексом реже, на 69% чаще находят болезнь.

Женщины на 64% чаще сообщали о плохом здоровье, когда они занимались сексом реже. Но нет очевидного увеличения риска серьезных заболеваний при таких условиях.

Секс після 50 може вберегти від раку
Секс после 50 может уберечь от рака

Что касается ишемической болезни сердца, то у мужчин с меньшим количеством занятий сексом рос риск развития болезни на 33% по сравнению с теми, у кого была регулярная половая жизнь.

Среди мужчин, которые сообщали о снижении полового влечения, 47% имели больший риск ухудшения состояния здоровья. А вот у мужчин, которые сообщали об ухудшении эрекции, этот показатель увеличивался до 66%.

Нежелание заниматься сексом указывает на проблемы со здоровьем. В частности, эректильная дисфункция может быть связана с нарушением работы сердца и сосудов.

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Секс исследования Онкозаболевания
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