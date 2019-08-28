Откровенно о бесплодии

Каждый из нас хоть раз задумывался о детях: "А хочу ли я ребенка?" Ваша жизнь – ваше право, и ответ на этот вопрос не должен касаться никого, кроме вас самих. Однако существуют моменты, когда забеременеть просто не получается.

Беременность, бесплодие, замораживание яйцеклеток и ЭКО – темы не только табуированные, но и в значительной мере мифологизированные. Эмбриолог Ольга Малюта рассказала когда диагностируют бесплодие, что влияет на постановку диагноза и нужно ли замораживать яйцеклетку.

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Диагноз бесплодия обычно ставится паре, а не отдельному человеку. Ведь часто к врачу обращается именно пара, если ей не удалось забеременеть примерно после года незащищенной половой жизни. Причин может быть очень много. Статистически, 50% – это вклад женщины, 40% – мужской фактор бесплодия, а 10% – или объединенного генеза, или неустановленного. Это когдау всех вроде все хорошо, но забеременеть не получается.

Мужской фактор – это количество сперматозоидов и их качество в сперме. У женщины дело может быть в возрасте или отсутствии овуляции из-за гормональных сбоев, что легко можно исправить терапевтически. Классическая ситуация – непроходимость фаллопиевых труб, когда было воспаление. Иногда бывает маточный фактор, когда эмбрион просто не имплантируется.

Зачем проходить диагностику эмбриона?

Если говорить о внешнем оплодотворении, при котором эмбрион проверяется еще до переноса его в матку, то диагностика показывает, есть ли какие-то у него хромосомные аномалии. После 38 лет женщинам советуют проверить эмбрион хотя бы на 5 синдромальных хромосом – на синдромы Эдвардса, Патау и Дауна. Таким образом для пересадки отбираются наиболее генетически здоровые эмбрионы. Вообще, можно проверить все 24 хромосомы на определенные перестройки. Так делается, когда у женщины было уже несколько попыток экстракорпорального. А есть даже диагностика, позволяющая прочитать отдельный ген – это нужно, если в семье были случаи какого-то конкретного генетического заболевания.

Если же женщина забеременела сама, ей могут провести пренатальную диагностику: до 12 недели можно взять на тест амниотическую жидкость или даже ворсинки хориона, это предплацента.

Существует два вида скрининга: скрининг первого триместра делают на 11-14 неделе, второго – 14-21 неделе.

Действительно ли женщине с возрастом труднее забеременеть?

Да, это правда! Это в первую очередь связано с сокращением овариального резерва, который снижается в течение жизни. Во-вторых, с резким падением качества яйцеклеток: после 35-38 лет увеличивается количество хромосомных аномалий. Следовательно, вероятность родить ребенка с генетическим заболеванием – выше. Однако, выносить ребенка женщине с возрастом не становится труднее.



Если женщина не имеет хронических заболеваний, она может выносить здорового ребенка

Влияют ли гормональные контрацептивы на возможность забеременеть и на здоровье в целом?

Если правильно принимать средства контрацепции и правильно их отменить – нет.

Есть научные статьи, которые показывают, что более 10 лет приема КОК повышают шансы развития рака груди и рака яичников – такое действительно возможно. Но это касается длительного приема. А еще сейчас, кстати, рождается очень много двойняшек, так вот это происходит не только из-за ЭКО.

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Как на возможность забеременеть влияют аборты?

Если женщина заметила нежелательную беременность до 8 недель, это легко решить медикаментозно. В таком случае стоит обратиться к врачу, он подберет препарат. Если срок больше, то после аборта могут возникнуть проблемы с эндометрием. Если женщина родила в 38 лет, то ей гораздо легче забеременеть после 40. Если до 40 лет были только аборты, будет очень сложно.

Есть ли смысл замораживать яйцеклетки?

Да! И весьма значительный. До 30 лет и при условии хорошего уровня антимюллерового гормона, который показывает насколько женщину можно простимулировать ФСГ. "Простимулировать" означает следующее: ежемесячно у женщин формируется только одна яйцеклетка, а во время гормональной стимуляции почти все фолликулы, которые растут в течение месяца, можно довести до стадии зрелости. Так, за один цикл можно получить до 25 зрелых яйцеклеток. Таких яйцеклеток должно хватить на две попытки, потому размораживают их обычно группами по 10. Этого достаточно для 4-5 хороших эмбрионов пригодных для эмбриотрансфер на 5 суток существования.

Есть ли какие-либо последствия для здоровья женщины, если она не родит вообще?

Нет. Есть определенные риски для возникновения рака молочной железы, но все равно – при обследовании раз в год от этого можно уберечься. И разница в процентах не такая большая.

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