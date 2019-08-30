Открыли метод полного уничтожения вируса герпеса

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Вылечили герпес
Вылечили герпес / pixabay.com

Ученые разработали метод, который позволит полностью уничтожить вирус герпеса в организме человека с помощью технологии редактирования генов CRISPR / Cas9.

Методику разработали голландские биологи из Медицинского института Утрехтского университета. Исследование, посвященное этому методу, опубликовано в медицинском журнале PLOS Pathogens.

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Вирус простого герпеса – что это?

Это болезненные маленькие пузырьки, которые образуются на губах или возле них. Есть два типа вируса герпеса. Тип 1 вызывает большинство случаев герпеса. Тип 2, также известный как генитальный герпес, обычно поражает половой член или влагалище.

Авторы исследования испытали CRISPR / Cas9 на трех типах вируса герпеса (всего их существует восемь): вирус простого герпеса (HSV-1), цитомегаловирус человека (HCMV) и вирус Эпштейна-Барр (EBV). В последнем случае удалось добиться уменьшения количества вируса в клетках на 95%.

Размножение цитомегаловируса также получилось подавить, однако некоторые разновидности вируса оказались устойчивыми к действию системы. Репликация HSV-1 останавливалась в активной фазе, однако в латентном состоянии вирусы оставались неуязвимыми.

Исследователи планируют совершенствовать новый метод и добиться эффективного действия системы на все виды вируса герпеса, в том числе и в латентной фазе.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Инфекция ДНК
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