Открыли новое отличие женского мозга от мужского

Ученые сравнили когнитивные способности мужчин и женщин одного возраста и выяснили, что женский мозг сохраняется лучше.

Открытие может объяснить, почему женщины с годами сохраняют когнитивные способности лучше мужчин. Это подтверждают тесты на память, аргументацию и решение задач среди пожилых людей, пишет Medical Xpress.

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Чтобы изучить, чем отличаются процессы старения у мужчин и женщин, исследователи пригласили 205 добровольцев: 121 женщину и 84 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет. Они прошли необходимые тесты, определяющие уровень глюкозы и кислорода в мозге. "Топливом" мозга в любом возрасте служит глюкоза.

Данные о возрасте и состоянии мозга мужчин погрузили в нейросеть, чтобы алгоритм нашел связь между двумя параметрами. Затем ученые задали компьютеру противоположную задачу: выяснить возраст женщин, опираясь на показатели метаболизма мозга. Оказалось, мозг женщины в среднем на 3,8 года моложе биологического возраста.



Мужской мозг быстрее стареет // pixabay.com

Для чистоты эксперимента ту же операцию выполнили наоборот: в нейросеть загрузили данные о возрасте и метаболизме мозга женщин, а затем с созданной моделью определили возраст мужчин. Выяснилось, что мозг в среднем на 2,4 года старше биологического возраста мужчин.

Различия в метаболизме мозга наблюдались даже у молодых людей – не старше 20 лет.

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