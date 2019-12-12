Открыли новую болезнь, вызванную аномальной мутацией

82 Читати новину українською
Новая болезнь – синдром CRIA / Unsplash

Ученые из Австралии и США обнаружили неизвестное ранее аутовоспалительное заболевание человека. Специалисты уже ищут пути его лечения.

Новое аутовоспалительное заболевание специалисты назвали синдромом CRIA. Оно вызвано мутацией белка RIPK1, которая мешает ему расщепляться, сообщает Nature.

К теме: Впервые за много лет нашли новый штамм ВИЧ: чем это опасно

Синдром CRIA вызван аномалией врожденной иммунной системы. Это приводит к периодическим эпизодам лихорадки и воспалений, которые могут повредить жизненно важные органы.

Вчені виявили нову хворобу
Cиндром CRIA – новое аутовоспалительное заболевание

В статье исследователи описывают пациентов из трех различных семей, у которых эпизодически появляется высокая температура и отекают лимфатические узлы. Кроме того, у них с рождения и по сей день наблюдаются множество других воспалительных симптомов. Каждая из трех мутаций имеет одинаковый результат – она ​​блокирует расщепление RIPK1.

Доктор Найя Лалауи сказала, что исследователи Института Вальтера и Элизы Холл подтвердили связь между мутациями RIPK1 и синдромом CRIA в лабораторных моделях.

Мы доказали, что мыши с такой же мутацией RIPK1, как у пациентов с синдромом CRIA, имели подобное обострение воспаления,
– сказала Лалауи.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

От курения вейпа умерли 49 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
сегодня
14232
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 3609
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 329
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 448
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9971
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 418
Новости
Больше новостей
Залиште відгук