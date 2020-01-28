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Открытие: Альцгеймера можно вылечить с помощью лития

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Лечение деменции / unsplash.com

Введение микродоз лития показало значительный эффект в опытах на крысах. Примечательно, что экспериментальная терапия действовала даже на поздних стадиях нейродегенеративных заболеваний мозга. Это открывает новые перспективы для терапии неизлечимой болезни.

Канадские исследователи из Университета Макгилла представили новые результаты экспериментальной терапии болезни Альцгеймера с помощью введения небольших доз лития.

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Применение лития против деменции

Ученые использовали микродозы лития для лечения крыс, у которых развивались основные признаки болезни Альцгеймера – скопление амилоидных бляшек в головном мозге и снижение когнитивных функций.

Литиевая терапия оказалась эффективной даже на поздней стадии развития заболевания. Лечение снижало количество амилоидных бляшек в головном мозге и положительно сказывалось на когнитивных способностях. Побочных эффектов ученые не зафиксировали.

Вероятно, что лечение микродозами инкапсулированного лития может иметь значительный эффект для лечения болезни Альцгеймера, хотя, скорее всего, литий не способен восстановить уже поврежденные нейроны,
– заявил автор исследования Клаудио Куэлло.

Сейчас препараты лития применяют для лечения маниакальных состояний различного происхождения, в том числе для лечения биполярного расстройства.

Ученые пока не сообщают сроки проведения первых пилотных клинических исследований. Они могут начаться в ближайшее время.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Мозг болезнь Альцгеймера исследования
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