Открытие: клетки печени могут защищать против рака

Ученые пришли к выводам, что здоровые клетки печени могут самостоятельно активировать защиту против злокачественных опухолей. Достаточно стимулировать эти механизмы, и мы сможем обезвредить опухоль без химиотерапии.

Ученые из Фламандского института биотехнологий доказали, что здоровые клетки, окружающие опухоль, могут активировать защитные процессы и уничтожить злокачественные клетки.

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Стимуляция таких процессов у грызунов имела положительное влияние на организмы животных.

Теперь мы знаем, что такой противораковый механизм существует, однако пока не понятно, как именно активированные здоровые клетки печени атакуют раковые, – заявил автор исследования Георг Халдер.

Однако исследователи уже сделали первые предположения.

Команда изучила образцы раковых тканей человека, а также процессы развития рака у лабораторных животных.

Оказалось, что в области вокруг опухолей активируются гены YAP и TAZ, которые являются движущей силой механизма.

Это было открытием для ученых, поскольку YAP и TAZ обычно имеют повышенную экспрессию при различных типах рака и играют значительную роль в разрастании опухолей и их способности выживать.

Идентификация противоопухолевых функций в генах, которые принято связывать с развитием рака, полностью меняет наше представление о генетике рака и их функции в здоровых тканях, – заявил соавтор исследования Иван Мойя.

В будущем ученые намерены выяснить, можно ли активировать такой механизм для борьбы с опухолями в других органах.

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