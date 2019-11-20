Открытие: оплодотворение происходит не так, как до сих пор считали

Открытие ученых доказывает равнозначное участие яйцеклетки и сперматозоида в процессе оплодотворения. Такое открытие может способствовать созданию мужских контрацептивов.

До сих пор считали, что роль яйцеклетки в процессе оплодотворения является пассивной, однако теперь исследование ученых из Виргинского университета меняет это устоявшееся представление.

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Как происходит оплодотворение

Исследователи доказали, что оплодотворение – это динамический процесс, в котором сперма и яйцеклетка участвуют в равной степени активно.

Это стало понятным после наблюдений за незрелыми сперматозоидами, которые проводили в лаборатории. Ученые заметили на поверхности сперматозоидов особую метку – маркер фосфатидилсерин, что обычно означает, что клетку нужно удалить.

Однако, на самом же деле сперматозоиды не умирали, а по мере их развития, биомаркер наоборот ставал сильнее. В это время яйцеклетка была активной и выделяла специфические белки, которые взаимодействовали с фосфатидилсерином. Такое взаимодействие и способствует слиянию – поняли ученые.

Кроме того, если ученые чередуя блокировали эти биомаркеры на поверхности сперматозоида и яйцеклетки, такие манипуляции препятствовали оплодотворению.

Исследование меняет представления о фундаментальной биологии, однако важным фактором является то, что новые знания открывают возможности их клинического применения в медицинской практике,

– резюмировал соавтор исследования Джеффри Лисиак.



Исследование мужской спермы

Создание мужских контрацептивов

В частности, для лечения бесплодия врачи могут повышать активность фосфатидилсерина на поверхности сперматозоида, чтобы повысить вероятность зачатия.

Также это поможет исследовать сперму мужчин перед проведением экстракорпорального оплодотворения.

"Маскировка" фосфатидилсерина для яйцеклетки может стать потенциальным способом мужской контрацепции.

Потому что, как показали лабораторные эксперименты, его блокирование эффективно препятствует слиянию сперматозоида и яйцеклетки.