Открытие: существует врожденная защита от ВИЧ
Ученые обнаружили, что фактором врожденного иммунитета против ВИЧ является белок, отвечающий за регулирование уровня холестерина. Оказалось, что этот белок подавляет размножение вирусных клеток. А значит, активность белка может защищать и от других вирусов.
Исследователи Университета Джорджа Вашингтона обнаружили, что белок аполипопротеин А-I (AIBP) подавляет репликацию ВИЧ.
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Из предыдущих исследований известна защитная роль AIBP при заболеваниях, связанных с нарушением метаболизма холестерина, а также при хроническом воспалении. Теперь исследователи доказали, что белок является врожденным фактором защиты против вируса иммунодефицита человека.
Как сделали открытие
Эксперименты показали, что AIBP подавляет репликацию ВИЧ-1 путем нацеливания на так называемые липидные рафты – особые участки плазматической мембраны клеток. Такое влияние снижает слияние вирусных клеток, а следовательно ограничивает размножение вируса.
Липидные рафты клеток имеют критически важное значение для природы ВИЧ, поскольку они участвуют в инфицировании клеток-мишеней.
AIBP подавляет распространение ВИЧ / Фото: Pixabay
Когда ученые увеличивали количество AIBP в культуре клеток и на моделях лабораторных грызунов, это подавляло распространения ВИЧ. Обратный процесс усиливал распространение вируса.
Результаты исследования доказывают, что можно разработать терапию для подавления ВИЧ и сопутствующих с вирусом инфекций с помощью воздействия на AIBP,
– заявили авторы.
Команда видит потенциал в AIBP и считает, что белок может также защищать и от других вирусов и патогенов.
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