Открытие: существует врожденная защита от ВИЧ

Ученые обнаружили, что фактором врожденного иммунитета против ВИЧ является белок, отвечающий за регулирование уровня холестерина. Оказалось, что этот белок подавляет размножение вирусных клеток. А значит, активность белка может защищать и от других вирусов.

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона обнаружили, что белок аполипопротеин А-I (AIBP) подавляет репликацию ВИЧ.

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Из предыдущих исследований известна защитная роль AIBP при заболеваниях, связанных с нарушением метаболизма холестерина, а также при хроническом воспалении. Теперь исследователи доказали, что белок является врожденным фактором защиты против вируса иммунодефицита человека.

ВИЧ – что это? Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий, даже самых незначительных. Иммунитет человека становится очень ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без СПИД – вполне.

Как сделали открытие

Эксперименты показали, что AIBP подавляет репликацию ВИЧ-1 путем нацеливания на так называемые липидные рафты – особые участки плазматической мембраны клеток. Такое влияние снижает слияние вирусных клеток, а следовательно ограничивает размножение вируса.

Липидные рафты клеток имеют критически важное значение для природы ВИЧ, поскольку они участвуют в инфицировании клеток-мишеней.



AIBP подавляет распространение ВИЧ / Фото: Pixabay

Когда ученые увеличивали количество AIBP в культуре клеток и на моделях лабораторных грызунов, это подавляло распространения ВИЧ. Обратный процесс усиливал распространение вируса.

Результаты исследования доказывают, что можно разработать терапию для подавления ВИЧ и сопутствующих с вирусом инфекций с помощью воздействия на AIBP,

– заявили авторы.

Команда видит потенциал в AIBP и считает, что белок может также защищать и от других вирусов и патогенов.

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