Открытие: тестостерон не является "мужским началом"

Тестостерон, один из самых известных гормонов, он есть в организме обоих полов, однако традиционно считается «мужским» и ассоциируется с агрессией и повышенным либидо. Однако ученые утверждают, что на самом деле тестостерон не имеет связи с мужским началом.

Социолог Ребекка Джордан Янг и антрополог Катрина Карказис рассказали в интервью Guardian, что такие представления – всего лишь псевдонаучный миф.

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Тестостерон ошибочно считают мужским гормоном

Клинические исследования не подтверждают того факта, что уровень тестостерона как-то связан с либидо. Для полноценной сексуальной жизни достаточно относительно небольшого уровня этого гормона.

Такая же ситуация и с агрессией. Связь между уровнем эндогенного тестостерона и агрессией у мужчин очень слабая, а у женщин она почти не исследовалась.



Тестостерон на самом деле не является причиной низкого либидо

Тестостерон – что это? Тестостерон – это половой гормон, который образуется как у мужчин, так и у женщин. У женщин он образуется в надпочечниках, у мужчин – в яичках и обеспечивает появление вторичных половых признаков, относительно легкий набор мышечного веса, накопление кальция костями, образование коллагена в коже и поддержку ее упругости, ускоренный транзит кишечника, интенсивный обмен веществ и либидо. Пик тестостерона приходится на 19-20 лет, после его уровень начинает уменьшаться. В коже тестостерон становится дигидротестростероном – более активным гормоном.

Хотя Карказис не готова полностью отрицать причинно-следственные связи между тестостероном и агрессией, она отмечает, что важную роль играют социализация и культурные факторы.



Связь тестостерона со спортивными результатами переоценена

Взаимоотношения между тестостероном и спортивными результатами также довольно неоднозначны. Повышенная концентрация тестостерона по-разному сказывается на работе мышц – гормон не всегда улучшает спортивные результаты.

Исследователи считают, что ложные представления о тестостероне связаны с тем, что до сих пор, изучался биологический контекст. Однако чтобы составить полную картину, необходимо добавить в нее данные о социальных и культурных аспектах.

Гормоны – это вещества, выделяемые в эндокринной железе или ином органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, а действуют по всему организму.