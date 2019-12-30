Самые важные открытия в медицине 2019 года

За последние 200 лет продолжительность жизни человека выросла более чем вдвое. Значительная заслуга в этом медицины. Именно развитие медицины делает возможным лечение сложных болезней. В свое время люди умирали от обычных инфекций лишь потому, что не знали, насколько важна гигиена.

Сейчас же мы можем получить эффективное лечение от большинства заболеваний, однако остается немало болезней, которые остаются загадкой для медицины, а для человечества – трагедией.

Поэтому ученые продолжают исследовать медицинскую отрасль и делают все новые удивительные открытия. 2019 год был достаточно богатым новыми свершениями, а редакция здоровья 24 собрала самые весомые из них.

Читайте также: Важнейшие прорывы в борьбе с раком, которые ученые осуществили в 2019 году

Метод CRISP

CRISP – это фактически возможность редактирования генов, биологическая система для внесения изменений в ДНК. Потенциально CRISP может изменить жизнь всех и каждого на нашей планете.

CRISPR – это своего рода база данных бактерий о контактах с вирусами. Она работает сходным образом с тем, как лимфоциты человека хранят информацию о контактах с инфекциями, обеспечивая быстрый ответ иммунной системы на попадание в организм бактерий или вирусов, с которыми человек уже встречался.

Механизм работы бактериального иммунитета сводится к следующему: если бактерии удавалось победить вирус, она встраивала фрагменты его ДНК в свой геном, формируя своего рода картотеку вирусов, с которыми сталкивалась ранее.

С помощью метода ученым уже удалось полностью уничтожить вирус герпеса в организме человека, понять врожденные причины слабоумия и объяснить, какую роль во врожденных заболеваниях играет "темная материя ДНК". Также с помощью технологии CRISP удалось создать искусственную человеческую кожу. Сосуды в имплантате успешно соединились с кровеносной системой животного и начали снабжать ткани кровью.

Важного достижения благодаря CRISPR удалось достичь и в противораковой терапии, в частности, новая технология поможет иммунной системе распознать и уничтожить раковые клетки. Метод объединяет вирусную генную терапию и технологию редактирования генов CRISPR.

Авторы сравнивают технологию с оранжевыми комбинезонами, которые "надевают" на опухолевые клетки, чтобы иммунная система смогла их быстро найти и обезвредить.

То, что когда-то казалось невозможным, сегодня – реальность. Мы привыкли думать, что жизнь – это процесс, который не может прерываться, а если так происходит, то это навсегда. Впрочем, научно-технический прогресс соревнуется с нашим воображением.

Американским врачам удалось ввести человеческий организм в анабиоз – временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме. Такое состояние поможет врачам проводить сложнейшие операции.



Анабиоз позволит проведение сверхсложных операций / Фото: Unsplash

Анабиоз – что это Анабиоз – это временное состояние организма, при котором жизненные процессы или вообще прекращены или настолько замедлены, что внешние проявления жизнедеятельности становятся незаметными.

Официально техника анабиоза называется "неотложное сохранение и восстановление". Техника заключается в снижении температуры тела пациента до 10-15 градусов по Цельсию и замене крови специальным составом, при этом активность мозга почти останавливается.

После этого тело отсоединяют от системы охлаждения и отправляют на операционный стол. Человек находится фактически в состоянии клинической смерти.

Благодаря анабиозу у врачей есть более 2 часов времени, чтобы вылечить травмы. Затем тело реанимируют.

Нобелевская премия по медицине

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили в этом году американцам Уильяму Кейлину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семензе. Ученые исследовали реакцию клеток организма на наличие кислорода.

Факт, что кислород необходим для жизни, является общеизвестным, впрочем, какие механизмы привлечены к адаптации клеток, когда уровень кислорода падает – до сих пор было неизвестным.

Ученые изобрели молекулярный регулятор, определяющий, как именно клетки адаптируются, если уровень кислорода изменяется. Это важно, ведь при таких изменениях клетки вынуждены быстро адаптировать свой метаболизм. Кислород также играет роль в иммунной системе и на ранних стадиях нашего внутриутробного развития.

Понимание того, как кислород влияет на организм, позволит разработать идеи новых методов лечения, в частности, замедлить развитие рака.

Революционные лекарства против мигрени

Механизм развития мигрени отличается от других видов головной боли, и подход к лечению также другой. Препарат Aimovig (Erenumam) – один из первых препаратов, одобренных для лечения мигрени.

Первопричина мигрени неизвестна, но считается, что нарушение возникает вследствие временного изменения химических веществ мозга и сосудов. Мигрень может быть вызвана эмоциональными, гормональными, физическими, диетическими и экологическими изменениями, а также некоторыми другими факторами.



Мигрень не лечится обычными обезболивающими/Фото:Unsplash

Erenumam – препарат против мигрени Erenumam ("Aimovig") является препаратом на основе человеческих моноклональных антител (G2), которые связываются и блокируют CGRP. Препарат выпускается в инъекционной ручке для подкожных инъекций дозой 70 мг. Инъекции вводятся подкожно один раз в четыре недели. Цена препарата колеблется от 575$ в USA до 700$.

От симптомов мигрени страдает каждая пятая женщина. Сильная головная боль, вплоть до ощущения тошноты, и рвота – являются нестерпимыми, а обычные лекарства не в силах устранить проявления мигрени. Ведь механизм возникновения мигрени отличается от других типов головной боли.

Следовательно, новый препарат – важное открытие ученых, которое способно избавить людей от ужасных симптомов мигрени. Препарат уже одобрен и не имеет противопоказаний.

Впервые удалось уничтожить вирус ВИЧ

Ученым из США впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК. Они применяли метод LASER ART – лечение длительного действия для подавления повторения клеток ВИЧ. Чтобы удалить инфекционные клетки из оставшихся ДНК мышей, исследователи использовали инструмент редактирования генов под названием CRISPR-Cas9.

Медики отметили, что для комплексного лечения ВИЧ следует уничтожать не только активный вирус, но и его генетический код в инфицированных клетках.

Что такое ВИЧ/СПИД? ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, является ретровирусом, который инфицирует клетки иммунной системы, разрушает или ослабляет их функцию. Инфекция на ранних стадиях поражает организм почти бессимптомно. Впрочем, со временем иммунная система ослабевает и человек становится уязвимым к различным инфекциям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – является последней стадией ВИЧ-инфекции. До того как ВИЧ разовьется до этого состояния, может пройти 5-10 лет.

Ученые успешно удалили инфицированные клетки в ДНК 23 мышей. Открытие свидетельствует о том, что лечение ВИЧ возможно.

Ученые омолодили людей на уровне ДНК

Биологический возраст человека определяет эпигенетические часы – набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Ученым удалось омолодить иммунную систему на уровне ДНК с помощью медицинских препаратов.

Исследователи не ожидали подобных результатов, а всего лишь хотели проверить влияние одновременного приема трех широко используемых в медицине препаратов на иммунную систему. Впрочем, через год приема такого лекарственного коктейля участниками эксперимента выяснилось, что каждый из них "помолодел" в среднем на 2,5 года.



Ученые продолжают изучать процессы старения и делать удивительные открытия/Фото:Unsplash

Кроме того, другим ученым удалось создать настоящие "лекарства против старости". Ими оказался препарат рапамицин – препарат следует использовать наружно. Эксперимент длился 8 месяцев. Исследование кожи после эксперимента свидетельствует, что под действием рапамицина количество старых клеток сократилось почти в три раза, а количество коллагена выросло в два раза.

Рапамицин был открыт учеными как антибиотик, а уже впоследствии его использовали как иммуносупрессор и как средство противоопухолевой терапии. Препарат обладает способностью блокировать в клетках белковый комплекс NOR – а тот, в свою очередь, стимулирует рост клетки, способствует ее размножению и запасу энергии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.