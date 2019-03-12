Откуда берутся вши и как с ними бороться

Вши – частое явление в детских учреждениях. Стоит одному ребенку принести педикулез, как тут же паразиты перебираются на волосы других малышей.

В холодное время года происходит всплеск педикулеза в детских учреждениях. Так как тогда дети носят головные уборы, нередко обмениваться ими, рассказала трихолог Оксана Илькив.

Читайте также: 4 правила гигиены, о которых большинство не знает

Как узнать, что у ребенка вши (педикулез)

Главный симптом того, что у ребенка появились вши – зуд кожи головы. Не игнорируйте, если малыш жалуется на зуд за ушком, на шее и голове. Нужно внимательно осмотреть всю голову, особенно за ушами и затылком. Используйте плотную расческу, чтобы тщательно рассмотреть каждую прядь.



Вши наиболее часто передаются через головные уборы

Если не нашли вшей, а ребенок дальше чешется, нужно повторить осмотр через 2 дня. Возможно, что заражение произошло буквально только что и на голове ребенка только 2-3 особи, которых сложно увидеть.

Помните о том, что вошь откладывает яйца 1 раз в 10 дней, в виде гнид – полупрозрачных, белесых, плоских яиц. Эти коконы можно увидеть возле корней волос, на высоте не более 3 мм. Если их не убрать, через неделю они превратятся в полноценных вшей и процесс заражения повторится.

Как лечить педикулез у детей?

Поскольку противопедикулезные аптечные средства могут быть нейротоксичными, механическими, обезвоживающими, потому лучше обратиться к врачу, чтобы верно подобрать лечебное средство во избежание аллергических осложнений.

Профилактика педикулеза: как избежать повторного заражения

Вши могут какое-то время жить на разных предметах. Поэтому вместе с процедурой вывода придется сделать еще кое-что. Обработать расческу. Можно тем же препаратом, что и волосы. Также промыть шпильки и резинки. Их тоже желательно обработать или постирать с мылом. Пластиковые обручи и шпильки осмотреть и протереть влажными салфетками. Головные уборы и шарфики тоже нужно постирать. А лучше и одежду, в которой в последнее время ходил ребенок, отправить в стирку. Если изделие нельзя стирать – положите его в морозильную камеру на ночь. Этого времени хватит, чтобы уничтожить паразитов. Прогладьте постельное белье и наволочки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.