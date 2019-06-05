Откуда у Супрун прозвище "Доктор Смерть"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун получила свое прозвище "Доктор Смерть" за недовольства оппонентов своей деятельности.

Одиозное прозвище привязали к Ульяне Супрун определенные политики и чиновники, пишет UAPortal.

Читайте также: Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить

Они не разделяют ее подход к реформам и медицине в Украине в целом. Эти люди пытаются зацепиться за наименьшее негативное проявление, а также смерть украинцев, чтобы потом это привязать к медицинской реформе.

Ник широко используют против Ульяны Супрун как инструмент черного пиара. При этом, такие методы применяют не только политики, но и врачи, которые не разделяют азарта менять украинскую медицину.

Называет Ульяну Супрун "Доктор Смерть" и блогер Александр Дубинский. В одном из выпусков он отметил, что в. о. министра здравоохранения целенаправленно уничтожает скорую помощь, что она работает на американскую разведку, а ее активность в соцсетях – "фейковые аккаунты". Он также известен пиаром в пользу действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Активно распространяют и используют прозвище "Доктор Смерть" российские пропагандисты.



Прозвище "Доктор Смерть" часто используют российские пропагандисты

Президент Владимир Зеленский намекнул на то, что он неоднозначно относится к Ульяне Супрун.

Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Ну, Слава Богу, в моей семье другой врач,

– отметил Зеленский.

На что Супрун ответила, что такие слова являются для нее оскорбительными и достаточно непрофессиональными. Она также выразила надежду, что глава государства не будет делать выводов до встречи и не будет называть ее оскорбительными именами.

Ульяна Супрун "Думаю, что он, возможно, потому, что так пошутил, ему стало неприятно – и он так нервно посмеялся. Посмотрим, как будет ".

Что говорят про Супрун у Зеленского?Идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не будет рассматривать как руководителя Министерства здравоохранения Ульяну Супрун. Объяснил Стефанчук это тем, что существующий уровень медицинского обеспечения в Украине – не тот результат реформы, которого ожидали. Хотя, по его словам, определенные сдвиги есть.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.