Откуда украинцы получают информацию о COVID-19: интересные данные

Почти две трети украинцев (67%) узнают информацию о коронавирусе COVID-19 и способах обезопасить себя от него из средств массовой информации.

49% получают информацию о COVID-19 из соцсетей. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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25% пользуется официальными источниками – такими как Минздрав или ВОЗ. 11% все актуальное о коронавирусе узнают от родственников и друзей.



Откуда украинцы узнают о коронавирусе / Скриншот с видео

Интересно, что 42% украинцев за то, чтобы пропускать жителей неподконтрольных Украине территорий на подконтрольную территорию для лечения. Против такой помощи – 25% опрошенных.

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