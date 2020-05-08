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Откуда украинцы получают информацию о COVID-19: интересные данные

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Почти две трети украинцев (67%) узнают информацию о коронавирусе COVID-19 и способах обезопасить себя от него из средств массовой информации.

49% получают информацию о COVID-19 из соцсетей. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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25% пользуется официальными источниками – такими как Минздрав или ВОЗ. 11% все актуальное о коронавирусе узнают от родственников и друзей.

Інформація про COVID-19
Откуда украинцы узнают о коронавирусе / Скриншот с видео

Интересно, что 42% украинцев за то, чтобы пропускать жителей неподконтрольных Украине территорий на подконтрольную территорию для лечения. Против такой помощи – 25% опрошенных.

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Медицина Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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