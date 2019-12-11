"Отложения соли" и "вылетающие диски": Супрун рассказала правду о боли в спине

Существует четыре типа боли в спине. 90% случаев боли в спине имеют механический характер, в частности ощущение боли зависит от определенного положения или движений. Спина может болеть вследствие недостаточной физической активности, лишнего веса и из-за вредных привычек. Почему-то в Украине до сих пор существует огромное количество мифов и неподтвержденных фактов относительно боли в спине.

Ульяна Супрун рассказала, что только в 1-2% случаев боль в спине свидетельствует о серьезной проблемы со здоровьем. Также бывший министр посоветовала лучшие способы борьбы с болью в спине.

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Типы боли в спине

1-ый тип. Боль ощущается в пояснице, может отдавать в ноге, однако не ниже колена. Усиливается в сидячем положении или при наклоне туловища вперед. 60-70% боли в пояснице именно такого типа. Вероятно, источником такой боли является межпозвоночный диск.

2-ой тип. Ощущается в нижней части спины, тоже с ощущениями боли в ноге ниже колена. Боль проходит при наклоне вперед, усиливается при прогибе в пояснице, при длительном стоянии или ходьбе. Источник боли: задние структуры позвоночника – межпозвонковые суставы.

3-ий тип. Боль доминирует сильнее в ноге чем в пояснице. Постоянный характер и усиливается при сгибании в пояснице или в положении сидя. Если при этом у вас чувствуется слабость в ногах и чувство онемения, проблемы с мочеиспусканием – обратитесь к врачу.

4-ый тип. Боль сильнее ощущается в ногах и может сопровождаться тяжестью, онемением, слабостью в ногах. Боль чередующаяся и возникает преимущественно при ходьбе. Имеет свойство проходить при наклоне вперед или в положении сидя. Причиной может быть стеноз позвоночного канала.

Существует четыре типа боли в спине, только в 1-2% он свидетельствует о серьезной патологии

Как преодолеть боль в спине

Лучшее решение для преодоления боли в спине – укрепление ее мышц.

Физические нагрузки, укрепление мышц кора, упражнения на растяжение, тренировки мышц спины – эффективные способы держать спину в порядке.

В частности, мышцы спины удерживают позвоночник, именно от состояния мышц зависит состояние спины и правильное распределение нагрузок между позвонками.

Следующим шагом после остановки болевого синдрома, будет укрепление и увеличение подвижности мышц позвоночника, а тогда – стоит улучшить общую физическую форму.

Однако, будьте осторожны и избегайте положений, которые могут дополнительно нагружать мышцы спины повышать давление в межпозвонковых дисках. Ведь такие действия будут только усиливать боль в пояснице.

Упражнения на растяжение поддержат спину в тонусе

Что вызывает боль в спине

Недостаток сна, сидячий малоподвижный образ жизни, курение – увеличивают риски боли в спине.

Кстати, практика МРТ при ощущении дискомфорта в спине, в большинстве случаев не оправдана.

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МРТ следует назначать, когда у пациента наблюдаются признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит – такие случаи составляют около 1-2% от всех случаев боли в спине.

В других случаях – это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ назначать бесполезно.

К тому же, чрезмерное назначение МРТ опасно. Ведь необоснованные показания к МРТ позвоночника и неверная трактовка полученных результатов могут привести к лечению "результатов МРТ", а не настоящей проблемы. Как следствие, назначение ненужных, дорогостоящих препаратов и процедур, а иногда даже хирургического вмешательства.



На самом деле никакие соли не откладываются в позвоночнике

Мифы о боли в спине

Не все грыжи в межпозвонковых дисках нужно оперировать. Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают сами по себе. Потому что это естественный процесс в организме человека

Так же неверные представления у украинцев и касательно дисков в позвоночнике.

В частности, диски в позвоночнике не могут вылететь или сместиться. И точно не следует и невозможно вставить их на место. Дело в том, что строение нашего скелета исключает такую ​​возможность. Поэтому, диагноза "вылетел диск" не существует.

Позвонки также не могут смещаться. Этого не может произойти ни в результате неудачных движений, ни из-за чрезмерной физической активности. Для того, чтобы позвонок сместился, должна нарушиться целостность позвоночника.

А если это уже произошло, проблему не урегулировать визитом к мануальному терапевту.

Существует еще один миф – о том, что в позвоночнике откладываются соли.

На этом мифе построена практика "вымывания", "разбивания" или "растворения" соли для лечения боли в спине. Однако "отложением солей" ошибочно называют видимые на рентгене шиповидные и клювовидные выросты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

Если ваш врач предлагает вам воспользоваться недоказуемыми методами лечения – серьезно задумайтесь над тем, чтобы его сменить.

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