"Отпечатки" рака: ученые смогут определять точную причину болезни

Британские ученые нашли способ определять точную причину развития любого онкологического заболевания по ДНК раковых клеток.

Исследователям из Кембриджского университета и Королевского колледжа в Лондоне удалось составить каталог уникальных мутаций ДНК, пишет Cell.

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По ним можно установить, в результате каких внешних факторов проізошло развитие почти любой конкретной опухоли. К примеру, загрязнение воздуха или контакт с пестицидами вызвал ее развитие.

Клетки размножаются путем деления. Каждая из них воспроизводит точную копию ДНК вместе с ошибками в ней. Если этих ошибок накапливается очень много, то это приводит неконтролируемому росту клеток, то есть развитию опухоли.

Чтобы составить первый раковый каталог, британские биологи взяли здоровые стволовые клетки и подвергли их воздействию 79 известных канцерогенов. После этого они изучали изменения в клетке ДНК.

Выяснилось, что по меньшей мере 41 из этих химических веществ, потенциально способное вызвать рак, несложно узнать по "почерку" мутаций в опухоли – он уникален, как отпечаток пальца.

Теперь задача исследователей – дополнить и расширить созданный каталог, в том числе изучив и совокупность сразу нескольких факторов.

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